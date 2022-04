Czesi rezygnują z atomowego paliwa z Rosji. CEZ wybrał Francuzów i Amerykanów

fot. Kletr / / Shutterstock

Notowany na giełdzie w Warszawie CEZ wybrał dostawców paliwa do elektrowni atomowej w Temelinie. W miejsce rosyjskiego TVEL od 2024 r. będą to firmy z Francji i USA.

CEZ to zintegrowany koncern energetyczny, działający w wielu krajach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej oraz w Turcji. Siedziba przedsiębiorstwa mieści się w Republice Czeskiej, która jest jego głównym akcjonariuszem (70 proc. udziałów). Spółka notowana jest na giełdzie w Warszawie i Pradze. Jej kapitalizacja to ponad 103 mld zł. Akcje CEZ, notowane na GPW podrożały od początku roku o blisko 27 proc.

Do koncernu należą dwie czeskie elektrownie jądrowe: jedna w Dukovanach (4 reaktory) oraz druga w Temelinie (2 reaktory). Właśnie w odniesieniu do Temelina CEZ ogłosił we wtorek nowych dostawców paliwa jądrowego, którzy zastąpią rosyjskiego TVEL-a – spółkę zależną Rusatomu.

Amerykańska firma Westinghouse i francuska firma Framatome wygrały przetarg na dostawę paliwa jądrowego do elektrowni w Temelinie – informuje komunikat spółki z 12 kwietnia. Dostawy rozpoczną się w 2024 r. i będą realizowane przez 15 lat. Wartość całej umowy spółka określa na „miliardy koron”.

W przetargu ogłoszonym w kwietniu 2020 roku wzięło udział trzech oferentów: Framatome, TVEL i Westinghouse. Ze względu na dywersyfikację ostatecznie wybrano dwóch dostawców. Nie przedłużono współpracy z TVEL, chociaż rosyjska spółka nadal dostarcza paliwo do elektrowni w Dukovanach.

Jak wskazuje CEZ, wybór ma zapewnić przede wszystkim ciągłość dostaw ogniw paliwowych dla reaktorów elektrowni jądrowej, minimalizując ryzyko przerw. W dodatku spółka przypomina, że firma Westinghouse już wcześniej dostarczała paliwo do reaktora w Temelinie, przez dziesięć lat od jego uruchomienia. Z kolei Framatome jest jedynym producentem z siedzibą w Unii Europejskiej, który dostarcza paliwo jądrowe do większości zachodnioeuropejskich elektrowni atomowych.

Westinghouse Electric Company ma ponad 60-letnie doświadczenie w dziedzinie energii jądrowej na całym świecie. Oferuje produkty i usługi w zakresie projektowania, budowy, zarządzania, serwisowania i konserwacji elektrowni. Obecnie prowadzi działalność w 19 krajach – informuje komunikat CEZ.

Framatome to międzynarodowa firma z ponad 60-letnią tradycją, zajmującą się projektowaniem jądrowych bloków energetycznych, serwisem i instalacją komponentów dla elektrowni jądrowych, produkcją paliwa jądrowego oraz dostawą systemów pomiarowych i kontrolnych. Firma jest dostawcą 380 reaktorów na całym świecie – czytamy dalej.

Od początku roku elektrownia Temelin wyprodukowała 4,9 terawatogodzin energii elektrycznej i zaspokoiła 20 procent rocznego zużycia energii elektrycznej w Czechach.

