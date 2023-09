Część Polaków może stracić prawo do ulgi. Nowa interpretacja przepisów jest mniej korzystna

Najlepsze TERAZ promocje na kontach. Banki walczą o klientów i znów sypią gotówką Choć za oknem jeszcze lato, to banki szykują się do jesiennej ofensywy na rynku kont osobistych. Znów chętnie sypią gotówką za założenie rachunku i proste aktywności. We wrześniowym przeglądzie najlepszych promocji na kontach mamy dla Państwa aż 10 ofert godnych uwagi. Zestawienie zostało przygotowane przez serwis zgarnijpremie.pl i Bankier.pl.