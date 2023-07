Część Odry nadal zamknięta dla wędkarzy. Resort ma pomysł, jak chronić rzekę

Odra wciąż zamknięta dla wędkarzy. Co za tym idzie, nie powinny w niej się kąpać ani ludzie, ani zwierzęta. Wojewoda opolski przedłużył do 17 lipca zakaz korzystania z wód starorzecza Odry w Januszkowicach, gdzie w maju tego roku doszło do masowego śnięcia ryb. Resort Moskwy ma pomysł, by zaradzić pojawianiu się złotych alg.

Na początku maja w starorzeczu Odry w Januszkowicach doszło do masowego śnięcia ryb. Jak stwierdzono, w wodzie obecne były zarówno szkodliwe bakterie, jak i złota alga. Wojewoda Opolski 9 maja wydał rozporządzenie o zakazie korzystania z wód tego akwenu.

"Pod pojęciem korzystania z wód rozumie się w szczególności spożywanie wody, wchodzenie do wody, kąpiele, połów i spożywanie ryb, pojenie zwierząt gospodarskich i domowych, używanie wody do celów gospodarczych, w tym podlewanie, uprawianie sportów wodnych i turystyki oraz inne działania wiążące się z bezpośrednim kontaktem z wodami" - napisano w rozporządzeniu.

To już trzecie (po 31 maja i 15 czerwca) przedłużenie obowiązywania zakazu korzystania z wód starorzecza Odry w Januszkowicach. Obecne rozporządzenie obowiązuje do 17 lipca 2023 roku.

Zespół ws. Odry za dalszą instalacją biostabilizatorów w starorzeczach, by ograniczyć "złotą algę" Zespół Zarządzania Kryzysowego MKiŚ rekomenduje dalszą instalację biostabilizatorów w starorzeczach Odry w celu ograniczenia rozwoju "złotej algi"; zapory takie powinny powstać na Zbiorniku w Januszkowicach na Dolnym Śląsku - przekazał w komunikacie resort klimatu i środowiska. Jak wyjaśniono, wyniki monitoringu stałego prowadzonego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wskazują obecnie na zmniejszenie liczebności Prymnesium Parvum, czyli "złotej algi". "Na 28 punktów pomiarowo-kontrolnych na Odrze i Kanale Gliwickim oraz w starorzeczach obecność inwazyjnego glonu stwierdzana jest obecnie w czterech punktach. Najliczniejsze skupisko +złotej algi+ występuje w starorzeczu Odry, w Zbiorniku Czernica, gdzie obowiązuje stan ostrzegawczy przed możliwym zakwitem. W pozostałych lokalizacjach, zgodnie z przyjętą procedurą alertową, nie wprowadzono stanów ostrzegawczych ani poziomów alertowych z uwagi na niewielką ilość +złotej algi+, poniżej przyjętych progów" - poinformowano. Dodano, że analizy Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ wykazują, iż parametry fizyko-chemiczne wody w kontrolowanych lokalizacjach są obecnie na stabilnym poziomie. "Punktowo obserwowane są jednak spadki zawartości tlenu w wodzie. Dlatego Zespół Zarządzania Kryzysowego MKiŚ na najbliższe dni sformułował zalecenia związane z działaniami zaradczymi" - wskazano. Najnowsze rekomendacje dotyczą m.in. stosowania środków zaradczych dla osób korzystających z wód, z uwagi na rozpoczynający się sezon wakacyjny. "Wśród kluczowych zaleceń jest utrzymanie stałej roboczej współpracy pomiędzy użytkownikami wód oraz PGW Wody Polskie w celu skoordynowania działań na rzecz ograniczenia kumulacji ładunków zanieczyszczeń wprowadzanych do wód. W szczególności działaniami tego typu powinien być objęty górny odcinek Odry" - podkreślono. Zarekomendowano ponadto, by podmioty będące użytkownikami wód na bieżąco obserwowały dane z monitoringu oraz komunikaty GIOŚ, ze szczególnym uwzględnieniem parametrów tlenu w wodzie. "W przypadku wystąpienia spadku poniżej 4 mg O2/l zalecane jest stałe monitorowanie sytuacji oraz w sytuacji pogłębiania się spadków tlenu, przeprowadzenie przez służby wojewodów natleniania wody. Zalecane jest również odpowiednie oznakowanie miejsc, gdzie stwierdzono obecność +złotej algi+ przez służby wojewodów" - przekazano w komunikacie. Celem tych działań - jak podano - jest ograniczenie przenoszenia "złotej algi" do innych rzek i zbiorników wodnych. Może być ona przenoszona np. poprzez sprzęt rekreacyjny do pływania na różnych akwenach, dlatego po wyjęciu z wody należy go odkazić za pomocą środków dezynfekujących - dodano. Zespół Zarządzania Kryzysowego resortu klimatu i środowiska zarekomendował kontynuowanie instalacji biostabilizatorów w starorzeczach dla ograniczenia rozwoju "złotej algi". "Jako kolejny, po zbiorniku Łacha Jelcz zalecany jest montaż tego typu zapory na Zbiorniku w Januszkowicach na Dolnym Śląsku" - poinformowano. autor: Michał Boroń

