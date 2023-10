Czerwony październik na GPW. WIG20 pogłębił ostanie minima

Początek nowego tygodnia, miesiąca i kwartału na rynkach akcji nie rozpoczął się zbyt dobrze, także na GPW. Główne indeksy były pod kreską, jak większość branż. Drożejący dolar tworzył presję na ceny surowców, a banki znów zaczęły tracić na chwilę przed trudną do przewidzenia decyzją RPP.

fot. Robsonphoto / / Shutterstock

WIG20 spadł o 2,21 proc., WIG był niżej o 1,85 proc., z kolei mWIG40 oddał 1,07 proc., a sWIG80 spadł o 0,85 proc. Obroty przekroczyły 801 mln zł, z czego 668 mln dotyczyło WIG20. Spadło 12 z 14 indeksów sektorowych. Najmocniej odzież (-3,68 proc.), górnictwo (-2,74 proc.), gry (-2,69 proc.) i banki (-2,51 proc.). Wzrosły tylko nieruchomości (2,34 proc.) i leki (0,13 proc.).

Bankier.pl

GPW tydzień otworzyła na plusie tak jak giełdy bazowe w Europie. Groźba zawieszenia działalności rządu USA została tylko oddalona - w sobotę przyjęto ustawę o tymczasowym finansowaniu administracji. Lepsze był dane makro z Chin - też w sobotę podano, że wskaźnik PMI w przemyśle we wrześniu wzrósł do 50,2 pkt. z 49,7 pkt. w sierpniu. W Polsce natomiast w odczycie PMI dla przemysłu pojawiło się nieco optymizmu, choć sam wskaźnik dalej wypada na recesyjnych poziomach.

Rewizję w dół odczytów PMI jeszcze przed południem ogłoszono stosunku do Niemiec, ale odczyt dla całej strefy Europ pozostał na poziomie 43,4 pkt. Z kolei w USA zarówno PMI, jak i wskaźnik ISM dla przemysłu wypadły też poniżej 50 pkt, ale były to wyniki odpowiednio 49,8 pkt. i 49 pkt. wyższe od prognoz i wyższe niż poprzednio, co w zderzeniu z danym z Europy potwierdza lepszą pozycję amerykańskiej gospodarki w radzeniu sobie ze środowiskiem wysokich stóp.

Umacniał się tym samy dolar do euro, tracił na tym złoty, nastroje się pogorszyły, a giełdowe indeksy w Europie notowały ponad 1-proc. spadki. W dodatku wypowiedzi Michelle Bowman z Fedu o wyższych stopach na dłużej przypominały o bieżącej narracji banku centralnego i potęgowały presję na rynki akcji przy rosnących rentownościach.

Słabe otoczenie, do tego niepewność, jaka będzie decyzja RPP w środę, i mocne spadki banków przy tracącym złotym podziałały jak trucizna dla WIG20, który oddał całość piątkowej zwyżki i zszedł na nowe minima (1873,32 pkt.) trwających spadków. Od szczytu z lipca WIG20 spadł już o 15 proc. Zresztą statystyka dla całego rynku nie pozostawia złudzeń co do przewagi czerwieni w pierwszej sesji października.

W WIG20 przy szerokich spadkach większości spółek z portfela, obrotami wyróżniały się banki przy skali swojej przeceny sięgającej 2,76 proc. w przypadku PKO. Więcej oddał np. Alior (-2,82 proc.) czy Santander (-2,61 proc.). Z kolei mBank (-2,58 proc.) poinformował, że koszty ryzyka prawnego mBanku związanego z kredytami walutowymi w CHF ujęte w III kwartale wyniosły 1,061 mld zł, szacowany wynik netto w tym okresie będzie ujemny.

W środę decyzja RPP i tym razem panuje duży rozjazd między prognozami ekonomistów. Wyraźny spadek inflacji we wrześniu oraz spore zaskoczenie decyzją miesiąc temu wraz przedwyborczym okresem mnożą możliwe opcje. Miesiąc temu, jeszcze przed decyzją, banki na GPW także zaczęły tracić wcześniej, co dopiero po decyzji znalazło swoje wytłumaczenie.

Ponadto ponad 3 proc. oddały z tego segmentu akcje LPP (-3,85 proc.), Grupy Kęty (-3,64 proc.) oraz CD Projektu (-3,51 proc.) i PZU (-3,12 proc.). Z rejestru krótkiej sprzedaży KNF zniknęły dwa z trzech funduszy z istotnymi krótkimi pozycjami, a więc nastawionymi na spadek. Ponad 2,6 proc. spadki cen miedzi znalazły swoje odbicie na kursie KGHM-u (-2,81 proc.). Najwięcej handlowano (96,5 mln zł) na Orlenie (-1,64 proc.), którego inwestorzy muszą pogodzić się z niższymi wpływami z uwagi na zaniżanie cen paliw na stacjach.

W poniedziałek z WIG20 poszedł w górę tylko kurs Allegro (1,44 proc.), dla którego PKO podniosło rekomendację z „trzymaj” do „ kupuj”, z ceną docelową podniesioną z 33 do 39 zł. Na koniec sesji płacono za akcję spółki 32,70 zł. Wyhamował spadki kurs Pepco i w czasie sesji zachował się neutralnie (0,0 proc.).

W drugiej linii warto zwrócić uwagę na Develię (10 proc.), która pochwaliła się zyskiem netto, niemal siedem razy większym niż przed rokiem. Mocno za to potaniały akcje CCC (-4,1 proc.), które zdają się dyskontować wzrost wartości dolara wpływającego na marże. LPP i CCC większość obuwia, ubrań oraz akcesoriów importuje z Azji. Za faktury płaci w dolarach i euro, więc trend słabnącego złotego jest dla nich szczególnie bolesny.

Z szerokiego rynku warto spojrzeć na Enter Air (-8,30 proc.). Spółka miała w I połowie 2023 roku 73,5 mln zł zysku netto wobec 99,7 mln zł straty przed rokiem, ale wyniki były gorsze od oczekiwań pokrywających spółkę prognostyków z DM BDM.

Wyniki pokazał też EC Będzin (10,53 proc.), ale bardziej od bilansu firmy inwestorów zainteresował zysk wykazany w drugim kwartale. Z koli po ponad 5 latach zawieszenia notowań zawarto pierwsze transakcje na akcjach spółki Capitea (dawny GetBack). Było to możliwe po publikacji zaległych sprawozdań finansowych. Zawarcie trakcji dla wielu inwestorów umożliwiło zaksięgowanie strat. Kurs spadł o 81,12 proc.