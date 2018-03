Czerwony luty kończy się spadkami

To był pierwszy luty od 2009 roku, który Dow Jones zakończył pod kreską. Dla S&P500 był to najgorszy luty od 9 lat i zarazem najgorszy miesiąc od... stycznia 2016 roku. Ostatni handlowy dzień miesiąca przyniósł dość zaskakujące spadki.

To, co w ostatnich miesiącach dzieje się na Wall Street, jest coraz trudniejsze do zrozumienia. Przez poprzednie kilkanaście miesięcy mieliśmy festiwal absurdalnych wzrostów. Ceny akcji rosły w kompletnym oderwaniu od fundamentów, osiągając wyceny nieobserwowane od czasów bańki internetowej.

Wszystko gwałtownie urwało się po styczniowym raporcie z rynku pracy, który przypomniał inwestorom o wzroście inflacji i rosnących stopach procentowych. Lutowa korekta nadeszła po miesiącach ekstremalnie niskiej zmienności i była dość gwałtowna. Gdy w drugiej połowie miesiąca amerykańskie indeksy zaczęły odrabiać straty, wydawało się, że wszystko znów rozejdzie się po kościach.

Ale nie tym razem. Po wtorkowej kontrze środa zapowiadała się spokojnie. A jednak pod koniec sesji indeksy runęły w dół. Dow Jones stracił 380 punktów, czyli 1,5%. S&P500 obniżył się o 1,11%, zaś Nasdaq stracił 0,78%.

. Po uwzględnieniu dywidend wzrostowa seria S&P500 trwała rekordowe 15 miesięcy. Ale w lutym DJIA spadł o 4,3%, zaś S&P500 o 3,9%. Nasdaq oddał 1,9%. Trwa zatem pierwsza od dwóch lat korekta na nowojorskich parkietach.

Trzeba przyznać, że inwestorów nie rozpieszczały dane z amerykańskiej gospodarki. W lutym wskaźnik Chicago PMI spadł z 65,7 pkt. do 61,9 pkt. wobec oczekiwanych 64,2 pkt. Co prawda to wciąż rewelacyjnie wysoki wynik, ale wyraźnie poniżej oczekiwań. Liczba podpisanych umów kupna nieruchomości zmalała w styczniu o aż 4,7% mdm (prognozowano wzrost o 0,3%). To już drugi sygnał z rynku nieruchomości świadczący o spadku popytu na domy w otoczeniu coraz wyższych stóp procentowych.

Giełdowym indeksom szkodził też sektor naftowy reagujący na 2-procentową przecenę ropy naftowej.

Po raz pierwszy od dłuższego czasu rynek nie reaguje pozytywnie na lepsze od oczekiwań wyniki spółek. Aż 76% spółek z indeksu S&P500 przebiło oczekiwania analityków w czwartym kwartale 2017 roku. To o cztery punkty procentowe więcej od średniej z poprzednich czterech kwartałów.

Krzysztof Kolany