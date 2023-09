Czerwony WIG20 najniżej od trzech miesięcy. GPW najsłabsza w Europie

Środa odznacza się ogromną słabością głównych indeksów z GPW, z których WIG i WIG20 są tego dnia najsłabsze w całej Europie. Portfel największych spółek jest notowanych najniżej od ponad trzech miesięcy, co w największym stopniu koreluje ze słabością złotego do dolara, ale spadki w środę mogą być potęgowane przez jeszcze kilka czynników.

fot. Krystian Maj/ / /

Obserwowane od początku sierpnia umocnienie dolara, w tym do złotego, to jeden z głównych czynników, który z pewnością stoi za słabością polskich blue chipów w ostatnich tygodniach. Tylko w sierpniu WIG20 został przeceniony o 7,6 proc. Środa 6 września przynosi jednak przyspieszenie spadków i pogłębienie kilkumiesięcznych minimów.

Jeszcze przed południem w środę WIG20 tracił ponad 2,6 proc. i spadł do 1951,26 pkt – najniżej od 1 czerwca br. WIG tracił ok. 2 proc., a mWIG40 i sWIG80 spadały chwilę przed południem o odpowiednio 2,3 proc. i 1,1 proc.

W tym czasie główne europejskie indeksy również były notowane pod kreską, ale spadki były nieporównywalnie mniejsze i wpisywały się w obserwowaną w ostatnich dniach skalę zmienności. DAX tracił 0,3 proc., CAC40 spdał o 0,6 proc. FTSE100 zniżkował o 0,7 proc. Sesja azjatycka także nie przyniosła większej przeceny, a handel miał charakter bardziej mieszany bo Nikkei225 zyskał 0,6 proc., a spadł Topix (-0,6 proc.) w Japonii, SCi w Chinach zyskał 0,06 proc., a KOSPI w Korei spadł o 0,8 proc. WIG i WIG20 były więc w środę najsłabiej radzącymi sobie indeksami podczas europejskiej sesji.

Poza wspomnianą sytuacją na rynku walutowym, która stanowi tło ostatnio obserwowanego sentymentu, w poszukiwaniu przyczyn większej słabości indeksów w Warszawie należy wspomnieć o układzie kalendarza makroekonomicznego.

Tego dnia wypada ogłoszenie decyzji RPP, gdzie część, jeśli nie większość, obserwatorów i ekspertów spodziewa się obniżki stóp procentowych, co przenosi się na oczekiwaną zyskowność sektora bankowego. Jego indeks mocno ciąży w środę na notowaniach WIG20 i szerokiego rynku, spadając o ponad 2,7 proc. Nie można zapominać o krążącym temacie przedłużenia wakacji kredytowych, w sprawie których decyzja (tak lub inna) wkrótce powinna być ogłoszona zgodnie z zapowiedziami obozu władzy.

Przy porównywalnej skali obrotów najwięcej oddaje jednak energetyka (-5,3 proc.), wobec której od kilku dni gęstniała atmosfera w związku z ogłoszoną i odwołaną strategią PGE (-5,5 proc.), oraz legislacyjnym zamieszaniem dotyczących kluczowych przepisów zmierzających do utworzenia NABE. Co w kontekście braku posiedzeń Sejmu w tej kadencji i niepewnością związaną co do scenariuszy po wyborach odsuwa w czasie ten oczekiwany przez koniec procesu.

Na notowania WIG20 rzutowały także odcięte dywidendy PZU (2,40 zł na akcję) oraz Kruka (15 zł na akcję). Relatywnie mocniejszy, wychodzący okresowo na plus był kurs Allegro, dla którego Morgan Stanley podniósł rekomendację do "przeważaj" z ceną decelową na poziomie 39 zł.

Wracając do kalendarza, można także część pogorszenia sentymentu wśród inwestujących w Polsce zrzucić na karb fatalnych danych z niemieckiego przemysłu, czyli głównego partnera handlowego dla polskich firm, także tych notowanych na GPW.

Zwolennicy analizy technicznej będą zapewne także zwracać uwagę na przełamanie przez WIG20 pierwszego wsparcia, jakim było minimum z lipca i sierpnia (1989 pkt.), tym samym opuszczającego dołem 3-miesięczną formację "głowy z ramionami" – jak opisali analitycy z TMS Onada Brokers.

„WIG20 spadając dziś rano poniżej poziomów swoich lokalnych minimów z 6 lipca br. i 25 sierpnia br., opuścił dziś dołem 3-miesięczną formację "głowy z ramionami". Rozmiary tej formacji sugerują w krótkim terminie spadek tego indeksu do okolic poziomu 1834 pkt.” – napisali w komentarzu.

Faktem jest, że po trzech godzinach sesji (o 12.00) wszystkie spółki z WIG20 notowały przecenę, a w mWIG40 na zielono świecą się kursy tylko 5 spółek. Pod kreską są też wszystkie indeksy branżowe, a - jak wspomniano wyżej - największą przecenę notują energetyka, banki i paliwa (-2,3 proc.). Te ostatnie napędzane przeceną o 2,3 proc. spółki o największym udziale w głównych indeksach, jaką jest Orlen.

