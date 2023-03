Czerwono na GPW przez słowa ministra Sasina. Inwestorów znów wystraszył temat podatków

Kolejna odsłona cyklu dotyczącego wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków była główną przyczyną skali spadków na GPW. To jednak tylko jeden z czynników, który odpowiadał za spadki przede wszystkim spółek surowcowych. Innym jest wciąż pogarszający się sentyment na rynku akcyjnym.

fot. Krystian Maj/ / /

WIG20 spadł o 2,07 proc. do 1817,77 pkt. WIG był niżej o 1,71 proc.i jest na 59 469 pkt. Z kolei mWIG40 oddał 1,29 proc. do 4 405,61 pkt., a relatywnie najlepiej zachował się sWIG80 ze zniżką o 0,21 proc. do 19 623,6 pkt. Obroty przekroczyły 935 mln zł, z czego 748 mln dotyczyło spółek z WIG20.

Bankier.pl

Czwartek przyniósł powrót do znanego schematu dotyczącego planów wprowadzenia przez rząd podatku od zysków nadzwyczajnych. Delikatną materię jak zwykle zakomunikowano rynkowi znienacka i bez konkretów na papierze, a inwestorzy zareagowali przeceną akcji spółek, które ów podatek ma dotknąć. Ich grono jest jednak z każdą, kolejną informacją zawężane i obecnie ma dotyczyć spółek górniczych i PKN Orlen.

Sentyment był jednak i tak bardzo słaby, bo na rynkach już pojawiają się pierwsze zakłady, że stopa Fed może osiągnąć poziom 6 proc. Na razie jednak przeważa teza, że szczyt stóp procentowych osiągnie we wrześniu poziom 5,5 proc. Długa droga do okiełznania inflacji czeka także EBC, zwłaszcza w kontekście najnowszych danych o wzroście cen w strefie euro, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wciąż rosnącą inflację bazową.

Takim zestaw sprowadził wszystkie główne indeksy akcyjne na GPW w dół, przy rosnących rentownościach obligacji w Europie i USA. Niemiecki 10-latki były w czwartek notowane najwyżej od 2011 r., amerykańskie przekraczały 4,08 proc., zyskując w ciągu dnia ponad 1,8 proc. Cofały się indeksy na Wall Street, a złoty tracił do dolara w ciągu dnia po dynamicznym umocnieniu z dnia poprzedniego.

"W ostatnich dniach na rynku sporo się dzieje, mamy sporą zmienność, która niekoniecznie jest pożądana przez inwestorów lubiących jednoznaczne trendy. Niestety ci inwestorzy muszą się raczej uzbroić w cierpliwość, przynajmniej do najbliższego posiedzenia Fed, które odbędzie się 22 marca br." - powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz DM BPS, Tomasz Czarnecki.

Zdaniem analityka, oczekiwania inflacyjne w ostatnim czasie wyraźnie wzrosły, inwestorzy zaczynają się obawiać mocniejszych podwyżek stóp, a to może utrzymywać podwyższoną zmienność na rynkach bazowych i pośrednio na GPW.

"Jeśli pojawią się jakieś zawirowania na rynku do posiedzenia Fed i WIG20 będzie zmierzał np. w kierunku 1.700 pkt., to moim zdaniem będzie to okazja do zakupów" – dodał Czarnecki.

W ujęciu sektorowym pod kreską było 11. z 14. Indeksów sektorowych. Najwięcej zniżkowały górnictwo (-3,46 proc.), banki (-2,96 proc.) oraz energetyka (-3,1 proc.). Zyskały tylko media (1,89 proc.) oraz leki (0,63 proc.) i budownictwo (0,08 proc.).

Na WIG20 dominowała czerwieni i tylko kurs Dino (0,75 proc.) zdołał zakończyć dzień na plusie.

Liderami przeceny były spółki górnicze, na które wskazał wicepremier Jacek Sasin w radiowym wywiadzie jako płatników podatków, nad którymi pracuje rząd.

Rząd pracuje nad podatkiem od nadmiarowych zysków od spółek górniczych i paliwowych, a rozwiązania będą wkrótce podane do wiadomości - projekt może być gotowy w marcu. Minister dodał, że trzeba jednak też uwzględnić plany inwestycyjne związane z transformacją energetyczną.

Najmocniej przeceniono więc akcje JSW (-5,94 proc.), której akcjonariusze, poza Skarbem Państwa mogą raczej pożegnać się z ewentualną dywidendą za rekordowe zyski. Kurs KGHM-u spadł o 3,14 proc. obciążany także spadkami cen miedzi.

Inną spółką przecenioną głównie ze względu na podatkowy temat był PKN Orlen (-1,69 proc.), którego prezes zapowiedział, że tegoroczne przychody mogą sięgnąć nawet 500 mld zł.

Pod presją były banki, z których najmocniej spadł kurs Santandera (- 4,6 proc.). Mimo lepszych rdr wyników za IV kwartał i pobiciu prognoz analityków kurs Pekao spadł o 2,61 proc. Zysk netto w czwartym kwartale 2022 roku wzrósł do 886,1 mln zł z 693,7 mln zł rok wcześniej. Bank chce też wyemitować obligacje, by pozyskać 500 mln zł. Kurs PKO BP przeceniono o 2,62 proc. a mBanku o 3,89 proc. Warto przypomnieć, że notowania sektora spadły po pięciu wzrostowych sesjach z rzędu.

W drugiej linii także rządziły podatkowe strachy i najmocniej przeceniono kurs Bogdanki (-6,06 proc.) i Bumechu (-4,07 proc.) Niżej był kurs Tauronu (-3,82 proc.), który poinformował o odpisach na 996 mln zł, a po gorszych wynikach mocniej spadł też kurs Comarchu (-3,29 proc.).

Najlepiej w tym segmencie rynku zachowały się akcje Wirtualnej (3,44 proc.), Benefitu (2,63 proc.) i Selvity (2,6 proc.).

Na szerokim rynku warto zwrócić uwagę na kurs akcji GreenX Metals (10,53 proc.), który zyskał po informacji o zawieszeniu notowań na giełdzie w Sydney w oczekiwaniu na ogłoszenie dotyczące pozyskania kapitału.

Michał Kubicki