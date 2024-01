Czerwono na GPW. Sektorowa słabość banków i siła Makaronów Polskich

Na GPW powrót do poprawiania szczytów. Ten indeks rozpoczął rok najlepiej Mieszana sesja na GPW skończyła się niewielkimi przesunięciami głównych indeksów. Pozwoliło to i tak sWIG80 poprawić historyczny szczyt z pierwszej sesji nowego roku. Najsłabszy okazał WIG20, w którym wzrosty podtrzymały tylko spółki handlowe, co jednak nie wystarczyło by oprzeć się podaży na akcjach pozostałych spółek.