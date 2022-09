Czerwona środa na WIG20. Wszystkie spółki na minusie

Wicepremier Sasin poprowadził WIG20 na Grunwald

Stało się to, co jeszcze na początku roku wydawało się mało prawdopodobne. WIG20 spadł do poziomu 1410 pkt., a dla inwestorów używających historycznych odniesień w celu opisania aktualnego punktowego poziomu indeksu największych spółek oznacza tylko jedno — data bitwy pod Grunwaldem.