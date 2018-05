Czerwińska: KAS przygotuje PIT za podatnika

Aby obliczyć wartość odsetek, podaj kwotę zaległości oraz zakres dat.

Typ odsetek Podatkowe Ustawowe Kwota zaległości zł Podaj datę, od której naliczane są odsetki ? Odsetki ustawowe nalicza się od dnia, gdy zobowiązanie staje się wymagalne. Jeżeli spłata miała nastąpić 10-tego, to odsetki naliczane są od 11-tego. Data zapłaty zaległości ? Data kiedy zobowiązanie będzie regulowane. Jeżeli przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to należy wpisać datę pierwszego kolejnego dnia roboczego. Obniżona stawka ? Stawkę obniżoną do wysokości 75% stawki podstawowej stosuje się tylko do zaległości powstałych po 1 stycznia 2009 roku. Odsetki w obniżonej stawce pobiera się, gdy podatnik złoży korektę zeznania i w ciągu 7 dni od niej wpłaci zaległość.