Ten tydzień przebiegał pod znakiem dwudniowego posiedzenia RPP. Nikt nie spodziewał się podwyżek stóp procentowych. Za to wszyscy czekali na projekcję inflacji opracowanej przez ekonomistów NBP. Poza tym widać dwucyfrowe spadki, jeśli chodzi o zaciągnięte kredyty hipoteczne. Co jest może pocieszające dla kupujących - ceny mieszkań, szczególnie tych miejscach, spadają. To jednak nie jedyne wydarzenia. Najciekawsze przedstawiliśmy na wykresach.

fot. Tendo / / Shutterstock

Ceny akcji wszystkich spółek z WIG20 traciły w pierwszej godzinie piątkowego handlu na GPW. Inwestorzy reagują na doniesienia z USA o poważnych problemach niedużego banku z Doliny Krzemowej. Trwają spekulacje, czy nie jest to zwiastun większych kłopotów sektora. Po południu, zielony kolor w WIG20 dotyczył kursów już dwóch spółek, za to indeks pogłębiał spadki.

Z nowej projekcji przygotowanej przez ekspertów z banku centralnego wynika, że inflacja CPI nie wróci do 2,5-proc. celu NBP do końca 2025 r. Mimo to większość członków RPP opowiada się przeciwko dalszemu zacieśnianiu polityki pieniężnej.

NBP

Wybuch wojny w Ukrainie sprawił, że oczy inwestorów zwróciły się w stronę branży zbrojeniowej. Kursy akcji największych firm zaczęły rosnąć w oczekiwaniu na spodziewane nowe zamówienia wraz z większymi wydatkami na wojsko. Te od dekad tylko spadały, ale teraz mają być coraz większe i to przez kilka kolejnych lat.

Chartmaker

Wartość zapytań o kredyty hipoteczne złożonych w lutym była o 37,6 proc. niższa niż rok wcześniej, informuje Biuro Informacji Kredytowej. Chociaż porównanie rok do roku odnosi się do już kiepskich dla rynku czasów, indeks BIK nadal pokazuje spadki.

BIK

Rada Polityki Pieniężnej po raz szósty z rzędu nie zmieniła stóp procentowych NBP, mimo że z nowej projekcji przygotowanej przez ekonomistów banku wynika, że średnia inflacja w 2025 r. nadal będzie przekraczać cel inflacyjny NBP.

Bankier.pl na podstawie danych NBP

Tempo wzrostu cen u „inflacyjnego lidera Europy” ani myśli zwalniać. Dane za luty pokazały, że inflacja CPI na Węgrzech wciąż przekraczała 25% w skali roku.

W ostatnim kwartale 2022 r. średnie ceny transakcyjne mieszkań, szczególnie mniejszych, wyraźnie zahamowały – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis Cenatorium. Choć stawki po raz kolejny przebiły szczyty, to zwłaszcza w przypadku dużych mieszkań w ciągu roku wzrosły o mniej niż 5 proc.

Luty przyniósł przyspieszenie inflacji cenowej w Szwajcarii – ostatnim bastionie względnie stabilnych cen w Europie. Dane od Helwetów wpisują się w szerszy trend, w ramach którego dane inflacyjne nieprzyjemnie zaskoczyły na początku 2023 roku.

Bankier.pl

Notowane na GPW Rafako ogłosiło, późnym wieczorem w niedzielę 5 marca, że zawarty został aneks umowy warunkowej sprzedaży akcji spółki pomiędzy PBG a MS Galleon, wehikułem inwestycyjnym Michała Sołowowa. W Rafako zainwestował wcześniej już inny miliarder, który kontroluje największego producenta okien w Polsce.

Bankier.pl

Liczba kart MultiSport oferowanych przez Benefit Systems przekroczyła poziom sprzed wybuchu pandemii i cały czas rośnie. Przekłada się to na wyniki finansowe spółki, które według szacunków za IV kwartał po raz pierwszy w historii na poziomie przychodów ze sprzedaży przekroczyły pół miliarda złotych.

opracowanie własne na podstawie danych ze spółki

Interesujące wieści dobiegają z Wall Street. Warren Buffett, poprzez Berkshire Hathaway, dokupił kolejny pakiet paliwowej spółki Occidental Petroleum. Kurs akcji dla inwestora wciąż jest atrakcyjny, chociaż w 2022 r. doświadczył największego wzrostu ze wszystkich spółek z S&P500. Szefowa firmy, w najnowszym wywiadzie prognozuje, że cena ropy nie spadnie i utrzyma się na obecnych poziomach, za to wzrosną ceny gazu.

seekingalpha.com

Ceny przy dystrybutorach są obecnie niższe, niż były rok temu, gdy ustanawiały historyczne rekordy po rosyjskiej agresji na Ukrainę. Nie oznacza to jednak, że na stacjach paliw zrobiło się tanio. Istnieje jednak szansa na kontynuację obniżek den detalicznych oleju napędowego.