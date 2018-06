Czerwień na GPW. Polsat liderem spadków

Środowa sesja przyniosła spadki na GPW. Wśród spółek z WIG20 najmocniej rósł CD Projekt, zaś zniżkom przewodził Cyfrowy Polsat po informacji, że jeden z akcjonariuszy sprzedaje akcje.

WIG20 spadł na zamknięciu o 0,60 proc. i wyniósł 2.238,94 pkt. mWIG40 spadł o 0,35 proc., sWIG80 poszedł w dół o 0,01 proc., a WIG zniżkował o 0,49 proc. Obroty na GPW wyniosły ok. 870 mln zł, z czego 741 mln zł na spółkach z WIG20, były więc wyższe od bardzo słabych wyników wygenerowanych w poniedziałek i wtorek. Dziś wieczorem inwestorzy poznają decyzję FOMC dotyczącą amerykańskich stóp procentowych, jutro posiedzenie kończy zaś EBC.

Wśród blue chipów najmocniej wzrósł CD Projekt (o 3,4 proc.). Spółka jest też po raz trzeci w tym tygodniu liderem obrotów (142 mln zł w środę). W niedzielę producent gier opublikował zwiastun gry "Cyberpunk 2077", nie podał jednak daty jej premiery. Spółka pokazała także gameplay, zobaczyć go miało jednak okazję tylko wybrane, wąskie grono osób.

Liderem spadków był Cyfrowy Polsat, którego kurs zniżkuje o 7,4 proc. do 22,70 zł. Sensor Overseas, kontrolowany przez Heronima Rutę, wystawił we wtorek na sprzedaż do 28.180.171 akcji Cyfrowego Polsatu, czyli 4,4 proc. wszystkich papierów spółki. Cena akcji Cyfrowego Polsatu oferowanych przez Sensor Overseas została ustalona na 22,5 zł - podała agencja Bloomberg.

Kurs LPP spadł o 0,3 proc. Spółka podała w środę, że chce, by w 2021 roku przychody grupy wyniosły 10,5 mld zł. W 2017 roku przychody grupy wyniosły 7,03 mld zł. W swoich celach strategicznych LPP zakłada też, że do 2021 roku wyda na sieć salonów 1,5 mld zł. Prezes spółki Marek Piechocki poinformował, że LPP chce utrzymywać dywidendę na poziomie 10-15 proc. rocznego zysku netto. Dodał, że na koniec 2018 roku spółka może mieć ok. 1 mld zł gotówki.

Na szerokim rynku mocno wzrósł MCI Capital, o 7,8 proc. do 9,70 zł. MCI Management ogłosił we wtorek wieczorem wezwanie do sprzedaży 19.003.988 akcji MCI Capital, oferując po 9,80 zł za walor. Choć wezwanie dotyczy wszystkich akcji spółki, wzywający nie ma zamiaru ściągać jej z giełdy.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3479,56 0,11 0,54 -2,41 -2,20 -0,70 DAX Niemcy 12890,58 0,38 0,47 -0,85 0,98 -0,21 FTSE 100 W.Brytania 7703,71 0,00 -0,11 -0,27 2,71 0,21 CAC 40 Francja 5452,73 -0,01 -0,09 -1,61 3,63 2,64 IBEX 35 Hiszpania 9899,10 -0,15 1,10 -3,62 -9,03 -1,44 FTSE MIB Włochy 22216,18 0,44 1,87 -8,04 5,35 1,66 ASE Grecja 769,68 0,95 -1,46 -6,41 -3,44 -4,07 BUX Węgry 35868,59 -1,32 -3,47 -4,72 0,79 -8,91 PX Czechy 1082,02 0,29 0,82 -2,27 8,06 0,36 RTS INDEX (w USD) Rosja 1147,57 0,49 -2,56 -3,89 10,19 -0,59 BIST 100 Turcja 93504,76 -1,89 -3,26 -8,20 -5,84 -18,93 WIG 20 Polska 2238,94 -0,60 -0,79 -3,88 -2,76 -9,03 WIG Polska 58686,19 -0,49 -0,67 -3,45 -3,03 -7,94 mWIG 40 Polska 4477,86 -0,35 -0,78 -3,59 -7,31 -7,62 Źródło: PAP

Kurs GPW poszedł w górę o 2,1 proc. Rada nadzorcza GPW zatwierdziła we wtorek aktualizację strategii Giełdy do roku 2022. Cele finansowe spółki do 2020 roku pozostają bez zmian. Rada nadzorcza powołała także czterech członków zarządu GPW: Jacka Fotka, Izabelę Olszewską, Piotra Borowskiego oraz Dariusza Kułakowskiego.

Adam Torchała/PAP Biznes