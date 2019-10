Czerwień na GPW. JSW wraca do mocnych spadków

Główne polskie indeksy zakończyły pierwszą powyborczą sesję pod kreską. Negatywnie wyróżniło się m.in. JSW, które z hukiem zakończyło proces odbijania po wcześniejszych spadkach.

Wybory nie wstrząsnęły GPW. Nie dość, że wyniki nie odbiegały znacząco od oczekiwań, to jeszcze historia pokazuje, że pierwsze powyborcze sesje na GPW rzadko radykalnie obiegają od tego, co danego dnia dzieje się na zachodzie. Podobnie było i dziś, gdy przy niewielkich spadkach na rynkach Starego Kontynentu niewielkie spadki notowano i przy Ksiażęcej. WIG20 zamknął dzień 0,5 proc. pod kreską, WIG i mWIG straciły po 0,4 proc., jedyny sWIG zdołał finiszować 0,3 proc. na plusie. Znów rozczarowały obroty, które na szerokim rynku nie przekroczyły poziomu 600 mln zł.

Mieszane uczucia globalnych graczy dotyczyły m.in. chińskich negocjacji. Po czwartkowo-piątkowych, zapowiadanych jako kluczowe, negocjacjach Donald Trump oznajmił, że strony są bardzo blisko zakończenia wojny handlowej. Bloomberg doniósł jednak, że Chiny chcą przeprowadzenia kolejnej rundy negocjacji pod koniec października w celu wypracowania szczegółów wstępnego porozumienia.

Były jednak i namacalne efekty rozmów, m.in. zawieszenie przez prezydenta USA podwyżki taryf na chińskie dobra eksportowe warte 250 mld USD, która miała wejść w życie we wtorek, a Chiny obiecały zwiększyć zakupy amerykańskich produktów rolnych. Donald Trump grał także czołową rolę w temacie Turcji. Recep Erdogan poinformował, że jego kraj dokończy to co zaczął w Syrii, prezydent USA zapowiedział zaś w poniedziałek ogromne sankcje na Turcję. Tamtejsza giełda momentami traciła nawet 6 proc.

Wśród największych polskich spółek uwagę przykuwała dziś m.in. JSW. Spółka jest po mocnych spadkach, drugą część minionego tygodnia solidnie jednak drożała odrabiając część strat. Dziś na JSW znów jednak powróciły przeceny i to przez duże "P", sesję bowiem Jastrzębianie zakończyli 8,1 proc. pod kreską.

Znaczące spadki zanotował także PKO BP (-3,3 proc.). O ponad 1 proc. taniały również akcje KGHM-u, PGE i PGNiG. Liderem wzrostów był zaś CD Projekt (+2,5 proc.). Za jego plecami uplasowała się trójka telekomów - wszystkie zyskały ponad 1 proc. Sam WIG-Telekomunikacja był dziś zresztą najmocniejszym indeksem branżowym, zyskał 1,8 proc. Liderem wzrostów w sektorze okazałą się Netia, jej akcje podrożały aż o 11,1 proc.

Oprócz Netii na szerokim rynku wyróżniały się również papiery ES-System. Podrożała ona aż o 31 proc. po tym jak Glamox poinformował, że chce skupić wszystkie akcje spółki i zdjąć ją z giełdy. Cena w wezwaniu wynosi 3,5 zł, podczas gdy dzisiejsze wzrosty wywindowały ESS do poziomu 3,46 zł.

O 1,5 proc. potaniały zaś papiery Ursusa. Po piątkowej sesji na rynek spłynęła informacja, że komornik podjął zawieszone postępowanie egzekucyjne względem tego producenta maszyn rolniczych. To kontynuacja sprawy z PKO BP, o której spółka informowała jeszcze w marcu 2019 roku.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3556,26 -0,38 2,45 0,17 11,33 18,49 DAX Niemcy 12486,56 -0,20 3,22 0,14 8,35 18,26 FTSE 100 W.Brytania 7213,45 -0,46 0,22 -2,09 3,11 7,21 CAC 40 Francja 5643,08 -0,40 2,20 -0,22 10,74 19,29 IBEX 35 Hiszpania 9246,50 -0,29 2,24 1,19 3,87 8,27 FTSE MIB Włochy 22097,94 -0,30 2,06 -0,38 14,76 20,60 ASE Grecja 855,89 -0,01 3,18 -0,13 36,22 39,55 BUX Węgry 40733,70 0,99 2,34 1,11 12,07 4,07 PX Czechy 1019,52 0,59 1,90 -2,92 -5,57 3,34 RTS INDEX (w USD) Rosja 1321,13 -0,64 0,07 -3,49 15,75 23,62 BIST 100 Turcja 93981,39 -5,10 -8,75 -8,82 -2,77 2,97 WIG 20 Polska 2148,53 -0,53 1,26 -2,38 -1,74 -5,63 WIG Polska 56647,08 -0,44 1,18 -2,58 0,23 -1,81 mWIG 40 Polska 3613,37 -0,44 0,48 -4,88 -9,06 -7,57 Źródło: PAP

Adam Torchała