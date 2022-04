Czernicki (MF): Polska nie powinna spieszyć się z wejściem do strefy euro

/ Twitter

Pozbycie się mechanizmu kursowego w obecnych warunkach makroekonomicznych nie byłoby wskazane, Polska nie powinna spieszyć się z dołączeniem do strefy euro - powiedział główny ekonomista w Ministerstwie Finansów Łukasz Czernicki, podczas panelu na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.

"Uważam, że nie powinniśmy się spieszyć - szczególnie na naszym etapie rozwoju - z wejściem do strefy euro. Po wejściu do strefy euro korzyści w tzw. czasach spokojnych są niewielkie, natomiast tracimy narzędzia, elastyczność - mechanizm kursowy ma fundamentalne znacznie w przypadku kraju na takim etapie rozwoju jak my. Jeżeli coś pójdzie nie tak, jeżeli kraj ma słabsze instytucje, jeszcze słabiej wykształcony sektor prywatny, to ten mechanizm w postaci obniżki kursu zawsze może nam jakoś dopomóc" - powiedział Czernicki.

W ocenie głównego ekonomisty resortu finansów w obecnych warunkach makroekonomicznych pozbycie się mechanizmu kursowego mogłoby być "zbyt wygórowaną ceną".

"Na to oczywiście nakłada się geopolityka. Może to nie jest nowy wątek - po 2014 r. też pojawiały się głosy, że ze względów politycznych i geopolitycznych powinniśmy rozważyć wejście do strefy euro. Ja osobiście ten argument nie do końca rozumiem. W jaki pozbawienie się tej elastyczności - moim zdaniem poniesienie ewidentnych, potencjalnych kosztów - da się zbilansować poprzez wejście do strefy euro" - powiedział.

"Zakotwiczenie w świecie zachodnim jest oczywiście bardzo słusznym postulatem - pytanie tylko, czy ceną zakotwiczenia w tym świecie, w postaci wejścia do strefy euro, właśnie w takich warunkach makroekonomicznych, jakie mamy - dużej niepewności, pandemii, wojny - pozbycie się teraz mechanizmu kursowego i uszytwnienie go raz na zawsze, na naszym etapie rozwoju czy to nie jest zbyt wygórowana cena" - dodał.

Czernicki podkreślił, że należy na bieżąco aktualizować opinie na temat ewentualności wprowadzenia euro w Polsce.

"Może być tak, że na pewnym etapie rozwoju te korzyści będą na tyle duże, a jednocześnie koszty utraty elastyczności, prowadzenia własnej polityki pieniężnej, będą na tyle małe, że wtedy możemy się zdecydować na ten krok i ekonomicznie będzie to miało sens" - zaznaczył ekonomista.

