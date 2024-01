Czekoladowy gigant zainwestuje w Polsce miliard dolarów. Chodzi o instalacje OZE

Mondelez w Polsce - zgodnie z globalną wizją osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych netto w całym łańcuchu wartości do 2050 r. - podjęło strategiczną decyzję o budowie lokalnych instalacji fotowoltaicznych zasilanych panelami słonecznymi, podała spółka. Projekt inwestycji o wartości ok. 1 mln USD zakłada budowę trzech przyzakładowych instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy około 3 MW wraz z szerokim programem obniżania zużycia energii elektrycznej we wszystkich zakładach.

fot. Harald Schmidt / / Shutterstock

Pierwszą z trzech inwestycji jest instalacja w Skarbimierzu (woj. opolskie) - największa tego typu inwestycja Mondelez w Europie. Kolejne powstaną w pobliżu zakładów w Bielanach Wrocławskich i Jankowicach k. Poznania, podano.

"Jesteśmy niezmiernie dumni z tego, że nasza firma podejmuje konkretne działania w dziedzinie ochrony środowiska, które mogą być inspirującym przykładem dla innych organizacji. Ta inicjatywa potwierdza naszą wizję tworzenia lepszej, bardziej zrównoważonej przyszłości umożliwiającej harmonijny rozwój zarówno ludzi, jak i planety. Inwestycja o wartości około 1 mln USD stanowi kluczowy moment dla naszej strategii w zakresie energii odnawialnej. To także, wyraz zaufania do naszego polskiego zespołu i wiara w potencjał fabryk w Polsce, jak i wzmocnienia roli jaka pełnią w łańcuchu dostaw Mondelez w Europie i na świecie" - powiedział prezes Mondelez Polska Production Roman Sitko, cytowany w komunikacie.

Inwestycja w odnawialne źródła energii jest efektem długoterminowej strategii firmy i ma na celu przyspieszenie wzrostu oraz utrzymanie pozycji lidera w branży. Dla Mondelez inwestycje w fotowoltaikę to kamień milowy szerszych działań w obszarze ESG, podkreślono.

Spółka zaznaczyła, że Polska, jako centralne miejsce w Europie, z unikalną siecią fabryk i wrocławskim Centrum Badawczo-Rozwojowym, odgrywa kluczową rolę dla łańcucha dostaw Mondelez International. To rynek strategiczny, w którym przemysł zwiększa inwestycje na polu OZE. Dzięki znowelizowanej ustawie prawa energetycznego, budowane przez Mondelez w Polsce, lokalne instalacje energii odnawialnej, mają możliwość przesyłu produkowanej energii za pomocą linii bezpośredniej do konkretnej fabryki.

Fabryka w Skarbimierzu, w której produkowane są znane marki jak, Milka, Oreo, 3BIT czy Cadbury, buduje instalację z paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy blisko 999 kWp. Instalacja składa się z zestawu 1852 paneli monokrystalicznych, usytuowanych przy fabryce, które będą generowały energię odnawialną, zużywaną przez ten konkretny zakład. Osiągnięcie, które wzmocni przewagę konkurencyjną fabryki, to również pierwsza instalacja w Polsce, która skorzysta z nowelizacji ustawy o prawie energetycznym, pozwalającej na uruchamianie linii bezpośrednich, podano także.

"To pierwsza tego typu instalacja w Polsce, realizowana po nowelizacji ustawy we wrześniu 2023 r. Ma ona duże znaczenie społeczne oraz ekonomiczne. Nasze proekologiczne podejście do energii elektrycznej jest świadectwem zaangażowania w innowacje i odpowiedzialne podejście do środowiska" - dodał Assets Reliability Manager w Mondelez Polska Sebastian Porębski.

Jak podkreślono, inwestycja w Skarbimierzu nie tylko zmniejszy koszty energii elektrycznej, ale także śladu węglowego o prawie 800 ton metrycznych emisji CO2 rocznie w tylko jednym zakładzie. Zmniejszy ona również zapotrzebowanie na energię od zewnętrznych dostawców.

W grudniu Mondelez International przedstawiła plan zgodny z tzw. protokołem 1,5°C, który obejmuje dostarczenie dokumentacji bilansu węglowego, dostosowanie do nowych standardów, transformację operacji i łańcuchów dostaw oraz przejrzyste raportowanie postępów. Dodatkowo, Mondelez International potwierdziło, że będzie dążyć do unikania wylesiania w zakresie głównych surowców do 2025 roku, zgodnie z regulacją UE dotyczącą wylesiania i zaleceniami Science Based Targets Initiative (SBTi) Net Zero Carbon Ambition, inicjatywy do której firma dołączyła dwa lata temu, przypomniano.

Mondelez Polska zatrudnia około 5100 pracowników i jest liderem na rynku czekolady i ciastek markowych w Polsce. Mondelez Polska jest częścią rodziny firm Mondelez International, która posiada w Polsce siedem zakładów produkcyjnych w: Jarosławiu, Cieszynie, Płońsku, Jankowicach, Bielanach Wrocławskich i dwa zakłady Skarbimierzu. Mondelez International jest globalnym liderem w kategorii czekolady, ciastek, gum do żucia i cukierków z przychodami ok. 31 mld USD w 2022 r.