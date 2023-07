Czeka nas technologiczna rewolucja? Koreańscy badacze opracowali nadprzewodnik

Naukowcy z Korei Płd. twierdzą, że opracowali nadprzewodnik, który ma działać nawet w temperaturze 127 st. C. Na razie o dokonaniu można przeczytać we wstępnej wersji publikacji naukowej, która jeszcze nie ukazała się w recenzowanym piśmie. Jeśli osiągnięcie zostanie jednak potwierdzone, może oznaczać technologiczną rewolucję.

fot. Popel Arseniy / / Shutterstock

Nadprzewodniki to materiały, które przewodzą prąd bez żadnych oporów, dzięki czemu pozwalają na przesyłanie energii elektrycznej bez żadnych strat. Te, które działają dzisiaj, wymagają jednak ekstremalnie niskich temperatur, a to uniemożliwia ich powszechne stosowanie.

Naukowcy z Uniwersytetu Koreańskiego donoszą, że otrzymali materiał nadprzewodzący, który nie tylko nie wymaga ekstremalnie niskich temperatur, ale ma pracować do 127 st. C. i to przy normalnym ciśnieniu atmosferycznym.

Na razie pomysł został opisany w pre-princie, w prowadzonym przez Cornell University (USA) serwisie arXiv. Prace umieszczane w tym serwisie mogą być przyjmowane wyłącznie od zaufanych, zarejestrowanych autorów, ale nie są jeszcze recenzowane.

Sugeruje to potrzebę zachowania pewnego dystansu do prezentowanych wyników, przynajmniej do czasu ich opublikowania przez recenzowane pismo.

Jak informują badacze, dotychczas udawało się uzyskiwać nadprzewodnictwo w temperaturze pokojowej, ale tylko przy ogromnych ciśnieniach, co de facto uniemożliwiało wykorzystanie tych materiałów.

Koreański wynalazek oparty na ołowiu i apatycie (LK-99) ma być więc pierwszym, który pokonuje te bariery – twierdzą naukowcy.

„The LK-99 ma wiele potencjalnych zastosowań, takich jak magnesy, silniki, kable, pociągi magnetyczne, przewody zasilające, kubity komputerów kwantowych, anteny terahercowe itp. Wierzymy, że nasze osiągnięcie to historyczne wydarzenie, które otworzy nową erę dla ludzkości” – piszą naukowcy w swojej publikacji.

Więcej informacji na stronach: https://arxiv.org/abs/2307.12008?fbclid=IwAR263zvJROqg4h_cr9OBFyZpPqu_xLxPHU0sq8MNBw_vf-IL_MqVW8F0vVI

https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/2307/2307.12008.pdf (PAP)

Marek Matacz

mat/ agt/