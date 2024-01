Czeka nas kolejne trzęsienie ziemi w prawie pracy. Oto co zmieni się w 2024 r.

Nigdy w jednym roku nie zmieniło się w prawie pracy tyle, co w 2023 r. W tym też będzie sporo nowości.

fot. FGC / / Shutterstock

W ubiegłym roku mieliśmy małe trzęsienie w Kodeksie pracy. W życie weszły m.in. przepisy o pracy zdalnej i unijna dyrektywa work-life balance. Co się zmieniło, jak to wpłynęło na rynek, z czym pracodawcy i pracownicy mają problemy, co jeszcze się zmieni, a co powinno się zmienić – o tym porozmawiam z moimi gośćmi. Najważniejsze zmiany opisuje Edyta Defańska-Czujko, partner w Crido, która zapowiada też, co nas jeszcze czeka.

Ten temat z perspektywy pracodawców opisuje prof. Jacek Męcina z Uniwersytetu Warszawskiego, doradca Konfederacji Lewiatan. Mamy też spojrzenie pracowników i rozmowę z Pawłem Śmigielskim, dyrektorem wydziału Prawno-Interwencyjnego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Choć mogłoby się wydawać, że zmian było mnóstwo, to Marta Drobisz, która jest radcą prawnym i zastępcą kierownika działu prawnego w agenci pracy ManpowerGroup Polska, wskazuje na jeszcze inne kwestie.

Głowa może spuchnąć, jak się posłucha, co się jeszcze zmieni w prawie pracy. Na dodatek już wprowadzone zmiany to wciąż jeszcze dla wielu pole minowe, nie wszystko zostało wyjaśnione. Obiecuję trzymać rękę na pulsie i już teraz zapraszam za kilka miesięcy na podcast o tym, co nowego w kodeksie pracy. Na pewno będzie o czym rozmawiać.

Zapraszam na podcast o tym, że nie widać końca zmian w prawie pracy.