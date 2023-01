Czechy wybierają prezydenta. Spodziewana jest rekordowa frekwencja

O godzinie 8 w sobotę ponownie zostały otwarte lokale wyborcze w Czechach. Wyborcy decydują o następcy prezydenta Milosza Zemana, który w marcu kończy drugą, pięcioletnią kadencję. Głosowanie zakończy się o godz. 14. Kto z ośmiorga kandydatów przejdzie do drugiej tury będzie jasne po godz. 17 w sobotę.

fot. Tomas Tkacik / / ZUMA Press

O tym, że druga tura wyborów będzie niezbędna są przekonani komentatorzy, którzy uważają, że najprawdopodobniej wezmą w niej udział: były premier, jeden z najbogatszych Czechów, lider opozycyjnej partii Ano, Andrej Babisz i były szef sztabu generalnego, były szef komitetu wojskowego NATO, emerytowany generał Petr Pavel. Niektórzy z obserwatorów w drugiej turze widzą także ekonomistkę, byłą rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Brnie, Danusze Nerudovą.

W Czechach od wtorku nie wolno publikować sondaży wyborczych, ale można prezentować aktualne kursy w zakładach bukmacherskich. W piątek najlepszą pozycję w prezydenckim wyścigu miał Pavel 1,43 do 1. Szanse Babisza na zwycięstwo wynosiły 3,5 do 1. Szanse Nerudovej spadły do 20:1. Pozostałych pięciu kandydatów to, zdaniem bukmacherów, outsiderzy wyborów.

Pierwszego dnia głosowania frekwencja w niektórych okręgach wyborczych wyniosła około 50 procent, co jest wyższym wskaźnikiem niż w wyborach głowy państwa pięć lat temu. Komentatorzy spodziewają się w związku z tym rekordowego, bliskiego 70 procent, udziału w głosowaniu.

Swoje głosy w wyborach prezydenta oddawali także Czesi mieszkający za granicą. Wielu z nich domagało się przyjęcia przepisów umożliwiających korespondencyjny udział w wyborach.

Głosowano między innymi w czeskiej placówce w Kijowie. Nie doszło do żadnych incydentów, ale personel ambasady jest przygotowany na natychmiastowe przerwanie głosowania z powodów bezpieczeństwa. Wyborcy są informowani o najbliższym schronie.

W dniu wyborów prezydenckich atak hakerów na serwery dwóch kandydatów

Pierwszy dzień wyborów prezydenckich w Czechach przebiegał prawie bez incydentów, ale dwa sztaby kandydatów zgłosiły w piątek ataki hakerskie na ich serwery. Ataki potwierdził Krajowy Urząd do spraw bezpieczeństwa cybernetycznego i informatycznego (NUKiB). Zdaniem ekspertów ataki są powiązane z działalnością prorosyjskich hakerów.

Rzecznik NUKiB Marek Vala odmówił podania bliższych informacji. "W związku z wyborami prezydenckimi odnotowujemy szereg ataków DDoS wymierzonych w dostępność stron internetowych. Współpracujemy z zaatakowanymi. Dalsze szczegóły dotyczące obecnych ataków nie zostaną ujawnione" - napisał w oświadczeniu Vala.

Przedstawiciele firmy związanej z bezpieczeństwem w sieci Avast Threat Labs stwierdzili, że zaatakowane zostały m.in. serwery kandydatów Petra Pavla i Tomasza Zimy. Potwierdzili także, że ataki mają być powiązane z prorosyjską grupą hakerską NoName(057)16.

Były szef sztabu generalnego i szef komitetu wojskowego NATO emerytowany generał Pavel należy do faworytów wyborów prezydenckich, a były rektor Uniwersytetu Karola w Pradze Zima cieszy się zaledwie kilkuprocentowym poparciem. Zdaniem przedstawicieli resortu spraw wewnętrznych, który odpowiada w Czechach za organizację wyborów, ataki nie stanowią zagrożenia dla procesu liczenia głosów w wyborach, który rozpocznie się po ostatecznym zamknięciu lokali wyborczych w sobotę o 14.

W Czechach od lat siedemdziesiątych minionego wieku wybory trwają przez dwa dni. Lokale otwarte są w piątek od godz. 14 i zamykane o godz. 22. Ponownie otwierane są o godz. 8 rano w sobotę, a wybory definitywnie kończą się tego dnia o godz. 14.

Z Pragi Piotr Górecki (PAP)