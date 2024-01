Czechy wprowadzają zmiany w emeryturach. Ta grupa może liczyć na podwyżki

Czechy na drodze do zaostrzenia kontroli nad posiadaczami broni Czeska Izba Poselska przyjęła w piątek ustawę o broni; zachowała prawo do jej posiadania, ale nakazała sprzedawcom zgłaszać podejrzane transakcje. Okres między badaniami lekarskimi został skrócony z 10-ciu do 5 lat.