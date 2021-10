Czechy rozpoczynają się dwudniowe wybory parlamentarne

Rzecznik: Jeśli będą zmiany w rządzie, to kosmetyczne. W przyszłym tygodniu

Jeśli będą zmiany w rządzie, to kosmetyczne; najpierw zostaną one przedstawione prezydentowi Andrzejowi Dudzie i jest to kwestia przyszłego tygodnia - poinformował w piątek w Polskim Radiu rzecznik rządu Piotr Müller.