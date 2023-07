Czechy pozywają Rosję do sądu w Pradze w sprawie nieruchomości

Urlop w Polsce hitem lata wśród Czechów Czeskie media i touroperatorzy przyznają, że Polska to hit tego lata. „Ci którzy już tam byli piszą do nas, że chcą do Polski wrócić” – powiedział PAP dyrektor oddziału Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) w Pradze Pavel Trojan. „Co roku chcemy pokazywać Czechom nowe miejsca”- oznajmił.