Czechy pożyczą 100 tys. dawek szczepionki przeciw Covid-19 od UE

Kraje Unii Europejskiej zgodziły się w środę, żeby Czechy otrzymały wcześniej niż planowano 100 tys. dawek szczepionki przeciw Covid-19 koncernu Pfizer/BioNTech. Na preferencyjnych zasadach szczepionki otrzymają także Słowacja i Austria.

„Chcę podziękować Komisji Europejskiej, która zdecydowała, że w przyszłym tygodniu dostaniemy 100 tys. szczepionek, które zostaną nam pożyczone, a które będziemy oddawać do końca kwietnia” – oświadczył w środę wieczorem premier Andrej Babisz.

Stanowczo odrzucił informacje, które pojawiły się w ciągu dnia, że nie przyjęto propozycji kupna 2 mln dawek szczepionki AstraZeneca od Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Powiedział, że w umowie z AstraZenecą strona czeska zobowiązała się do niekupowania preparatu tej firmy poza ustalonymi dostawami.

Według Babisza propozycje, które opiewały na dużo wyższe kwoty za dawkę szczepionki, mają charakter czarnorynkowy i zostały już zgłoszone do instytucji europejskich.

Premier powiedział też, że minister spraw zagranicznych Tomasz Petrziczek ma zobowiązać ambasadorów Czech do przekazywania wszelkich propozycji kupna i dostaw szczepionek przeciw Covid-19 do ministerstwa zdrowia. Kopia ma trafiać do premiera.

Minister zdrowia Jan Blatny poinformował w środę w Izbie Poselskiej, że do wtorku Czechom dostarczono 877 861 dawek szczepionek. Z tej liczby wykorzystano 702 023 dawki, czyli 81 proc. Jak zaznaczył Blatny, szczepionki, które już otrzymały i te, które mają otrzymać Czechy, muszą być wykorzystane jak najszybciej i nie powinny być przechowywane w magazynach.

Prezydent Zeman prosi Chiny o szczepionkę przeciwko Covid-19

Prezydent Czech Milosz Zeman poprosił Chiny o szczepionkę przeciw Covid-19 Sinopharm - poinformował w środę wieczorem jego rzecznik Jirzi Ovczaczek. Na Twitterze napisał, że „strona chińska niezwłocznie zastosuje się do tej prośby”.

Według Ovczaczka prezydent wystosował prośbę do Pekinu na wniosek premiera Andreja Babisza.

We wtorek Zeman przyjął przedstawicieli Największego chińskiego inwestora w Czechach - firmy CITIC Europe Holding. Mówiono m.in. o szczepionce Sinopharm, którą Pekin sprzedaje za granicę. Według mediów szef kancelarii prezydenta Vratislav Mlynarz nazwał wtorkowe rozmowy mianem sondażu.

Prezydent wcześniej zwrócił się do Rosji z prośbą o dostarczenie do Czech szczepionki Sputnik V. Kreml odpowiedział, że nie jest w stanie spełnić wszystkich próśb ze świata o preparat.

Sinopharm i Sputnik V nie zostały jeszcze zatwierdzone do użytku w krajach Unii Europejskiej. Minister zdrowia Jan Blatny jest przeciwnikiem wykorzystywania tych preparatów i już wcześniej deklarował, że nie planuje występować o krajowy certyfikat dla szczepionek nie mających akceptacji Europejskiej Agencji Leków (EMA).

Czeskie media spekulują, że Blatny może stracić stanowisko. Mógłby go zastąpić lekarz ortopeda, poseł koalicyjnej Czeskiej Partii Socjaldemokratycznej (CzSSD) Jirzi Biehounek. Media piszą, że może być bardziej skłonny do przyjęcia szczepionek z Rosji lub Chin niż obecny szef resortu.

