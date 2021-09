Czechy: odmowa dodatków mieszkaniowych niezgodna z konstytucją

fot. Tomasz Warszewski / / Shutterstock

Czeski Sąd Konstytucyjny (US) uchylił we wtorek kontrowersyjną część ustawy o pomocy dla osób żyjących w ubóstwie, która zezwalała na tworzenie tzw. stref bez dodatków socjalnych. Według US ustanawianie ich jest niezgodne z prawem do zapewnienia podstawowych warunków życia.

W Czechach około stu miast wprowadziło strefy wolne od dodatków mieszkaniowych, co zdaniem samorządów jest sposobem walki z napływem ludzi żyjących z zasiłków socjalnych.

Mieszkają oni często w wynajmowanych mieszkaniach, w których czynsz jest nieadekwatny do warunków lokalowych, a pieniądze z urzędowych dopłat trafiają do właścicieli mieszkań lub hosteli.

Organizacje pozarządowe od dawna krytykują taką praktykę, ponieważ nie rozwiązuje ona problemu.

Strefy wolne od dodatków socjalnych w ustawie nazywane są "obszarami o zwiększonej częstości występowania zjawisk społecznie niepożądanych".

Na podstawie tego przepisu samorządy mogły występować do właściwego urzędu gminy z wnioskiem o ustanowienie takich stref, które najczęściej powstawały w skupiskach zamieszkanych przez Romów.

Sędziowie podzielili pogląd 17 skarżących ustawę senatorów, którzy ogłosili, że jest ona atakiem na godność człowieka, narusza zasadę równości, wolności przemieszczania się i pobytu, ingeruje w swobodę przedsiębiorczości i nie spełnia deklarowanego celu.

Ponadto, prawo to pozwalało na odmawianie zasiłku mieszkaniowego osobom, które w innej miejscowości spełniały warunki do jego otrzymania i potrzebowały pomocy. Według sędziego sprawozdawcy Jirzego Zemanka decyzja US nie oznacza, że powstał tytuł do wypłaty zaległych zasiłków.

Z Pragi Piotr Górecki (PAP)

