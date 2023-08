Czechy chcą wprowadzić obowiązkowe OC na hulajnogi elektryczne jeszcze w tym roku

Rekordowe zainteresowanie Czechów podróżami do Polski. A to skutkuje wzrostem cen Rekordowe zainteresowanie podróżami do Polski zanotowano w lipcu w Czechach - wynika z czwartkowej analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Zainteresowanie naszym krajem rośnie także wśród Słowaków – wyniki są najwyższe od ponad dekady - dodano.