Czechy chcą przedłużyć stan wyjątkowy o 30 dni

Na nadzwyczajnym posiedzeniu we wtorek rząd Czech zdecydował o wystąpieniu do parlamentu o przedłużenie o 30 dni regulacji wyjątkowej, związanej z napływem uchodźców z Ukrainy. Przedłużenie jest potrzebne przede wszystkim, aby kwaterować ludzi, także w miejscach, w których normalne przepisy na to nie pozwalają.

Innym powodem jest ułatwienie samorządom lokalnym zwracanie kosztów zakwaterowania uchodźców.

Posłowie mają zająć się wnioskiem rządu w czwartek po południu. Do końca czerwca rząd zamierza przeprowadzić zmiany legislacyjne w przepisach, które obecnie wymagają nadzwyczajnych regulacji. Gabinet nie planuje kolejnego przedłużenia stanu wyjątkowego, który wprowadzono 4 marca br.

Ministrowie nie zakończyli we wtorek rozmów o redystrybucji uchodźców w ramach całego kraju. Obecnie najwięcej z nich przebywa w Pradze, która nie ma już możliwości zakwaterowania Ukraińców uciekających przed wojną. Premier Fiala powiedział, że rozważany jest system motywacyjny, jedyny, na który pozwala prawo.

Jednym z problemów stolicy jest napływ osób z Ukrainy, u których konieczna jest weryfikacja uprawnień do przydzielenia ochrony tymczasowej przez państwo czeskie. Kilkaset osób czeka na sprawdzenie, koczując na dworcu głównym w Pradze.

Przede wszystkim są to Romowie z obwodu zakarpackiego, którzy mają podwójne obywatelstwo: ukraińskie i węgierskie, a którym nie przysługuje wsparcie w Czechach. O możliwym organizowanym wysyłaniu takich osób do Czech rozmawiali we wtorek ministrowie spraw wewnętrznych Czech i Ukrainy Vit Rakuszan i Denys Monastyrsky. Czeska strona zwróciła się z prośbą o przeprowadzenie postępowania w sprawie działalności zorganizowanych grup przestępczych.

