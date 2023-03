Czechom wciąż opłaca się jeździć na zakupy do Polski

Czechy stopniowo zakazują TikToka na służbowych telefonach i laptopach Praski ratusz zakazuje swoim pracownikom korzystania z chińskiej aplikacji TikTok. Co więcej, zaleca, by odinstalować ją z prywatnych telefonów. To dopiero pierwszy krok. Kolejnym jest takie zalecenie dla firm i organizacji, z którymi Praga współpracuje.