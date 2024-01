Czas na rewolucję w bankowości. Oto prawdziwa szansa na jej przyspieszenie

Mam marzenie: zarówno jako klient indywidualny oraz menedżer, który od ponad dwudziestu lat pracuje w bankowości i e-commerce. Chciałbym w jednym miejscu kupować produkty i usługi, których najbardziej potrzebuję. Tanio, wygodnie, u wiarygodnego partnera.

/ BING AI

Tanio, czyli będąc przekonanym, że otrzymam najlepsze warunki rynkowe. Bez straty czasu na porównywanie ofert i poszukiwanie najlepszej ceny.

Wygodnie, czyli z przeświadczeniem, że będę mógł dokonać zwrotu bez kosztów, albo po prostu zrezygnować min w ciągu 30 dni. Wygodnie zapłacić jednym kliknięciem - ale tak, aby płatność zaksięgowała się w momencie odbioru produktów albo nawet później, np. zgodnie z terminem wpływu pensji czy spłaty mojej karty kredytowej. A gdy będzie to większy wydatek, to chciałbym, aby mój bank zaproponował on-line najkorzystniejsze dla mnie finansowanie wynajmu albo leasingu. Pomógł mi zarządzić moimi nieruchomościami: ubezpieczyć je, obliczyć rentowność najmu i porównać do stawek rynkowych oraz w zautomatyzowany sposób rozliczyć podatek. Ale również zapewnił ubezpieczenie, które ochroni mnie i moich bliskich od nieoczekiwanym wypadku - także gdy na pewien czas nieoczekiwanie stracę pracę i zostanie mi zaproponowana na rynkowych warunkach opieka medyczna (w tym psychologiczna) i rehabilitacja. Albo serwis techniczny, jeśli moje mieszkanie zostanie splądrowane czy zalane. I last but not least: zmobilizuje mnie przekonująco do odłożenia co miesiąc na starość stałej kwoty.

U pewnego partnera - czyli w banku. Bo mam do niego zaufanie. Bazujące nie na kapitałach i silnym nadzorze, któremu jest poddany, ale przede wszystkim na pewności, że nie padnę łupem oszustów czy firm-wydmuszek. Bo to MÓJ BANK, tj. taki, który zawsze stanie po mojej stronie. Pewność zbudowana również na wiedzy, kim jest jego właściciel.

Platformizacja - czas na rewolucję

Największe platformy e-commerce przyspieszają. Dodatkowo swoją ekspansją wymuszają zmiany modeli biznesowych niemal wszystkich firm, które wypracowują przychody i zyski, obsługując klientów indywidualnych i firmy.

Czy banki odpowiedzą na te zmiany? Czy jednak nadal będą działać tak jak dotychczas, bo klienci i tak muszą „gdzieś” zrobić przelew, „nie stracić” na oszczędnościach czy „zdobyć” kredyt na mieszkanie? Stop. Klienci chcą: tanio, wygodnie, u wiarygodnego partnera. Dodatkowo - w jednym miejscu.

Stawiam tezę, że rozpoczęła się platformizacja gospodarki - rewolucja, która wywróci rynkowy stolik. Banki muszą zareagować, ponieważ klienci oczekują więcej. Już bardzo niechętnie chcą jechać do jednego miejsca, aby obejrzeć produkt, drugiego, aby pozyskać finansowanie na jego zakup i trzeciego, aby uzyskać ubezpieczenie, zwłaszcza jeśli to wszystko można wybrać, wynegocjować i zamówić na smartfonie.

To dlatego obecnie popyt na agregatory produktów i usług online rośnie, a największe platformy e com stają się jeszcze większe. Ich udział w rynku e-handlu sięga od 50 nawet do 75% w zależności od rynku i kategorii zakupowej. Marketplace'y to przecież cyfrowe galerie handlowe, koncentrujące się na integrowaniu i porównywaniu produktów lub usług, których polskie banki nadal nie potrafią wykorzystywać do zaspokajania potrzeb swoich klientów.

Potrzebna jest odważna wizja, co to może znaczyć dla polskiej bankowości w perspektywie min. 10 lat.

Dlaczego banki?

Silne właścicielsko i sprawnie zarządzane banki mogą tworzyć własne rynki. Mają w tym względzie kilka istotnych przewag. Po pierwsze, klienci im ufają. To dobrze, zwłaszcza dla stabilności systemu finansowego oraz otoczenia społecznego. Po drugie, są już w centrum życia swoich klientów, bo mają dostęp do wiarygodnych danych klientów oraz analityki zakupowej, a wielu przypadkach niemal pełnej wiedzy. Po trzecie, jako podmioty licencjonowane tylko one dysponują elastycznymi produktami płatniczymi, które mogą zaoferować klientom podczas e-zakupów. Po czwarte: są instytucjami zaufania, organizacjami o najwyższym poziomie zgodności z prawem, nadzoru nad nimi i rozbudowanymi procedurami bezpieczeństwa, testowanymi każdego dnia.

Nowa normalność

Ostatnio często się mówi, że w gospodarce nadeszła nowa normalność, gdzie jedyne co jest pewne to zmiana. Walka z COVID-19 i skutki wojny w Ukrainie zmusiły banki do cyfryzacji szybciej, niż oczekiwano. A to właśnie zdolność do dostosowania się do tej zmiany odróżnia liderów od spóźnialskich. Pandemia dodatkowo zapoczątkowała erę Never Normal, w której normy społeczne, które świat zbudował w XX wieku - możliwość chodzenia do szkoły, do pracy, do sklepów, do miejsc rozrywki - zostały obalone.

Zmienia się status quo. Wniosek: klienci będą nadal akceptować nowe propozycje i modele obsługi, o ile będą rozumieli korzyści z tego płynące i otrzymywali to, czego potrzebują.

Everyday bank - każda interakcja jest ważna

Liderami staną się te banki, które konkurują i potrafią wykorzystać znaczenie każdej interakcji z klientem. Ta bitwa rozegra się w gospodarce platformowej, bo tu przenoszą się klienci.

Korzyści z takiego podejścia są liczne:

system bankowy zostanie wzmocniony, bo banki spozycjonują się w centrum życia swoich klientów

klienci odnoszą korzyści dzięki wygodzie i bezpieczeństwu transakcji

partnerzy rynkowi zyskują na dostępie do grupy klientów gotowych do zakupu i niższych wydatkach na ich pozyskanie.

Partnerstwa z innymi graczami i budowanie koalicji z partnerami będą podstawą sukcesu w budowaniu nowych rynków.

Co dalej?

Czy mimo dotychczasowych licznych dużych i małych inicjatyw, banki zdołają wykorzystać silny trend platformizacji zakupów? Czas płynie. A zmiany w sektorze są nieuchronne.

Autorem felietonu jest Szymon Midera, wieloletni prezes Banku Pocztowego, wcześniej związany z mBankiem, ekspert z obszaru bankowości, e-commerce oraz inkubacji i akceleracji start’upów. Panelista i autor wielu publikacji nt. rynku e-commerce oraz platform typu marketplace, a obecnie prezes zarządu, pomysłodawca i współwłaściciel Shumee SA - paneuropejskiej platformy e-commerce.