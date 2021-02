Czarzasty: Mam smak na władzę

fot. Mateusz Włodarczyk / FORUM

Jestem za współpracą, ale to jeszcze nie oznacza jednej wspólnej listy opozycji – mówi piątkowej "Rzeczpospolitej" szef SLD, wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Lewica ma smak na władzę; ja też - dodaje.

Czarzasty stwierdza w rozmowie z "Rz", że w polityce przyszedł czas na zmiany, ale - zastrzega - nie oznacza to poszukiwania czegoś absolutnie nowego.

"Z 30 badań poważnych instytutów wiadomo, że PiS już przegrywa z opozycją – bez względu na to, czy tworzy ona jedną listę czy wiele list. To, co wydarzyło się w ostatnich wyborach z lewicą, pokazało, że za wspólne pójście dostaje się dużą +premię+" - mówi polityk.

Przyznaje, że jest przyzwyczajony do takich eventów, jak ten zorganizowany w ostatnim czasie przez PO, na którym partia przedstawiła pomysł stworzenia "Koalicji 276". "Myślę, że zrobili to ze względu na rosnącą pozycję Hołowni. Ogłosili coś, z czym ja się absolutnie nie zgadzam, czyli koniec lewicy, koniec prawicy. Powiedzieli, że ważne są partie bez tożsamości. Ale przecież nie broni tożsamości ten, który jej nie ma" - stwierdza.

"Nagle przewodniczący Budka ogłosił to, o czym wydelegowani przez nas ludzie rozmawiali z nimi od miesięcy. Nie mam o to żalu, ale jeśli opozycja ma współpracować – a ma – to nie można chcieć być wszędzie pierwszym. Musimy przyznać, że ktoś jest lepszy w konkretnych sprawach i dać mu prowadzić temat.

Czarzasty zapytany co będzie po zapowiedzianej na 20 lutego konwencji Lewicy, zapowiedział, że każda formacja będzie przedstawiała program.

"My nie ogłosimy nowego, bo podstawowe nasze elementy programowe są idealne na czas po koronawirusie – silne państwo, świadczenia zdrowotne, socjalne, edukacyjne" - zaznaczył. Wskazał, że SLD czeka jeszcze zjednoczenie z Wiosną. "Czekamy na decyzję sądu" - dodał.

"W polityce trzeba umieć czekać. Ja jestem dobrym przykładem tego powiedzenia. Lewica ma smak na władzę. Ja też" - zaznaczył Czarzasty. (PAP)

mzd/ pad/