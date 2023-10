Czarzasty: CBA i IPN do likwidacji. Ale TVP już nie

Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) i Instytut Pamięci Narodowej (IPN) powinny być zlikwidowane - powiedział w poniedziałek współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty w TVN24. Natomiast jest przeciwny, by rozwiązywać telewizję publiczną. "Coś jest chore, to raczej trzeba to leczyć" - stwierdził.

fot. Mikolaj Kamienski / / FORUM

Czarzasty przypomniał, że Lewica nie głosowała za powołaniem Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Instytutu Pamięci Narodowej.

"Jeżeli chodzi o CBA, jeżeli chodzi o IPN uważam, że te instytucje powinny być zlikwidowane" - powiedział Czarzasty. Jak dodał, "trzeba się przyjrzeć temu od środka - ja bym likwidował".

"Jestem w ogóle daleki od likwidowania wszystkich po kolei instytucji, które robiły świństwa. Uważam, że jak coś jest chore, to raczej trzeba to leczyć. Na przykład mówię o telewizji publicznej" - powiedział. Dodał, że jest przeciwny, by telewizję publiczną rozwiązywać.

Zdaniem Czarzastego, prezydent Andrzej Duda "powinien powierzyć opozycji tworzenie rządu w pierwszym ruchu".

Czarzasty przekazał, że dla Lewicy "absolutnie" sprawy ważne to: prawa kobiet, sprawy mieszkalnictwa, sprawy 1000 złotych dla studentów, renta wdowia, podwyżki dla sfery budżetowej i państwo świeckie.

"Jest powołany zespół - z naszej strony jest pan Krzysztof Gawkowski i Dariusz Wieczorek. To jest zespół, który w tej chwili będzie ustalał i ustala wszystkie kwestie związane ze sprawami programowymi oraz potem sprawy kadrowe" - powiedział Czarzasty.

Kierwiński: CBA jest służbą skompromitowaną

Poseł KO Marcin Kierwiński był pytany, czy CBA zostanie zlikwidowane, jeżeli dzisiejsza opozycja stworzy rząd. "Na pewno zlikwidowana zostanie policja polityczna PiS-u (...) przyszły rząd tylko wzmocni proces walki z korupcją na najwyższych szczeblach każdej władzy" - zadeklarował.

"Natomiast CBA jest służbą skompromitowaną, wymaga bardzo głębokiej przebudowy, zmiany, ona stała się przez osiem lat policją polityczną PiS-u i to się musi skończyć" - podkreślił polityk KO.

Dopytywany, czy zatem CBA zostanie zlikwidowane czy nie, powtórzył, że konieczna jest "dokładna przebudowa i przewrócenie tej służby państwu". "Czy to będzie się nazywało CBA czy inaczej będzie się nazywało, czy to będzie specjalna służba, czy będzie to służba w ramach na przykład policji i ABW, to jest kwestia bardzo techniczna" - powiedział Kierwiński.

Dyskusja o CBA rozpoczęła się po wypowiedzi b. szefa Biura Pawła Wojtunika, który w sobotę wieczorem w TVN24 powiedział, że z kilku źródeł otrzymał informacje o spotkaniu w ośrodku szkoleniowo-konferencyjnym CBA w Lucieniu (woj. mazowieckie) przed wyborami parlamentarnymi. Podczas narady miały według tych informacji zapaść decyzje o masowym stosowaniu kontroli operacyjnej wobec przedstawicieli ugrupowań opozycyjnych. Podsłuchy miałyby być zakładane na pięć dni - co zgodnie z prawem można zrobić bez kontroli sądu, jedynie za zgodą prokuratora generalnego.

autor: Aneta Oksiuta, Karol Kostrzewa

