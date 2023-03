Czarzasty: Budowa mieszkań na wynajem rozwiąże problemy mieszkalnictwa

Mieszkaniowych licytacji ciąg dalszy. Budowa mieszkań na wynajem, to najlepszy sposób na rozwiązanie problemu mieszkalnictwa – uważa współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Jak dodaje, takie rozwiązanie z powodzeniem funkcjonuje w innych krajach.

Parlamentarzyści Nowej Lewicy w czwartek przebywają w regionie świętokrzyskim, promując program „Bezpieczna Rodzina”. Jednym z jego elementów jest mieszkalnictwo. „Problem z mieszkaniami nie zostanie rozwiązany poprzez dopłaty do rat kredytowych. Dlatego, że te dopłaty spowodują po pierwsze bogacenie się banków, a po drugie podnoszenie cen mieszkań przez deweloperów” – powiedział w rozmowie z PAP wicemarszałek Sejmu.

Nowa Lewica proponuje rozwiązanie stosowane w innych krajach, między innymi w Wiedniu, we Francji, a przez pewien czas w Anglii. „To budowa tanich mieszkań na wynajem, których właścicielami powinny być samorządy i państwo. Uważamy, że to rozwiąże problem polskiego mieszkalnictwa” – podkreślił Czarzasty. Dodał, że tego problemu nie rozwiążą propozycje polityków Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej dotyczące dopłat do kredytów.

„To już wszystko było. Była +rodzina na swoim+, teraz będzie „deweloper na swoim+, czy „bankier na swoim”. Jestem, co do tego przekonany. Cały Wiedeń funkcjonuje na tanich mieszkaniach komunalnych na wynajem, które pozostają w zasobach miasta. Te mieszkania mogą być także dziedziczone. Uważamy, że to jest rozwiązanie tego problemu z mieszkaniami w naszym kraju” – zaznaczył współprzewodniczący Nowej Lewicy, który o godz. 17 spotka się z mieszkańcami Kielc w hotelu Grand.

Przyjęty we wtorek przez rząd projekt dotyczący programu Pierwsze Mieszkanie zakłada, że kredyt ze stałą stopą będzie mogła uzyskać osoba do 45. roku życia, która nie miała i nie ma mieszkania. Kredyt będzie można otrzymać w wysokości do 500 tys. zł, a w przypadku małżeństw lub posiadania co najmniej jednego dziecka – do 600 tys. zł. Dopłata państwa do rat kredytu mieszkaniowego będzie przysługiwała przez 10 lat. Przy kupnie mieszkania lub domu nie będzie obowiązywał limit ceny 1 m2. Kredyt będzie dotyczył mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym. Marża i prowizja banku nie będzie mogła być wyższa od marży i prowizji innych jego kredytów hipotecznych. Kredyt będzie można uzyskać do 2027 r., z możliwością przedłużenia.(PAP)

