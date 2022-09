Czarnek: to będzie rok rekordowych podwyżek dla nauczycieli. Podwyżka średnio o 35 proc.

fot. Maciej Goclon / / FORUM

Mamy zaplanowany w budżecie na 2023 r. gigantyczny wzrost subwencji oświatowej. O ponad 11 mld zł w stosunku do ubiegłego roku. To jest rekordowy w historii Polski wzrost subwencji. Wyniesie ona 64,4 mld zł - mówi minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w wywiadzie opublikowanym w tygodniku "Sieci".

Zauważył, że "nigdy nie było tak ogromnego zwiększenia subwencji: kwotowego i procentowego". "Mimo olbrzymich wydatków budżetu państwa, m.in. na zbrojenia i ochronę zdrowia, rząd przeznaczy rekordowe środki na oświatę. Dla porównania powiem tylko, że w 2008 r. subwencja wzrosła o 2,7 mld, tj. 9,6 proc. i wyniosła 30,9 mld zł. To był według ówcześnie rządzących, czyli koalicji PO-PSL, największy wzrost subwencji oświatowej" - dodał.

"Już w 2022 r. rekordowo wzrośnie także wynagrodzenie średnie nauczycieli wchodzących do zawodu. Zwiększy się ono (w stosunku do stażysty) rok do roku, czyli styczeń 2023 do stycznia 2022, o 35,1 proc., tj. o 1240 zł brutto. Średnie wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego, czyli z najwyższym stopniem awansu, wzrośnie rok do roku, czyli styczeń 2023 do stycznia 2022, o 816 zł brutto, tj. o 12,5 proc." - poinformował Czarnek. "Ale na tym nie poprzestaniemy. Będę zabiegał o dalszy wzrost płac dla nauczycieli" - zadeklarował. (PAP)

