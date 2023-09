Czarnek odpalił Minecrafta. Gra Education będzie bezpłatna, ale tylko dla części uczniów

Cieszyński: Laptopy dla uczniów trafią do szkół do końca września, to realny termin "Rozstrzygnęliśmy już wszystkie obszary przetargowe w całej Polsce, to oznacza, że wiemy, jaki sprzęt trafi do każdej polskiej szkoły, każdej polskiej gminy" - powiedział we wtorek minister cyfryzacji Janusz Cieszyński, odnosząc się do akcji wręczania laptopów uczniom klas czwartych w szkołach podstawowych. Cieszyński stwierdził, że realne jest, by uczniowie otrzymali komputery do końca września.