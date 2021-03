Czarnek: Więcej uczniów wybiera kształcenie zawodowe

Czarnek: Szczepienie nauczycieli przeciw COVID-19 przebiega bez zakłóceń

Szczepienie nauczycieli przeciw COVID-19 przebiega bez zakłóceń. Duża część z tych, którzy się zarejestrowali, jest już zaszczepiona, to około 200 tys. osób – poinformował minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Wskazał, że to daje szansę na powrót do nauki stacjonarnej.