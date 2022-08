Czarnek: W przyszłym roku zarobki nauczycieli wzrosną do ponad 7 tys. zł brutto

fot. Maciej Goclon / / FORUM

Wzrost wynagrodzeń dla najmniej zarabiających nauczycieli od 1 września wyniesie 20 proc. Jeśli chodzi o nauczycieli z dłuższym stażem, w przyszłym roku wzrośnie ono z 6758 zł brutto do ponad 7 tys. zł, będzie to koło 7200–7300 zł. To są realne podwyżki wynagrodzeń – zapewnił w poniedziałek szef MEiN w TVP Info

Minister edukacji i nauki wystąpił w poniedziałek w porannym programie TVP Info, gdzie pytany był m.in. o postulaty ZNP w sprawie za małych pensji nauczycieli.

"Ja też wskazuję na zbyt małe zarobki nauczycieli, dlatego regularnie od początku rządu Prawa i Sprawiedliwości te pensje zwiększamy. Od 1 września najmniej zarabiający będą mieli 20-procentową podwyżkę. To bardzo duża podwyżka. Pozostali nauczyciele mają od 1 maja 4,4 proc. podwyżki, a od przyszłego roku będzie kolejna podwyżka. Dziś mam spotkania w tej sprawie z premierem i z ministrem finansów" – powiedział Czarnek.

Szef MEiN odniósł się też do postulatu ZNP, dotyczącym nakładów na oświatę.

"Co do nakładów na oświatę, bo jest to trzeci postulat ZNP, to przypomnę, że w ciągu ostatnich dwóch lat 10 mld zł zostało przekazane na oświatę z pieniędzy rządowych. To są gigantyczne pieniądze, nigdy wcześniej niespotykane" – powiedział minister.

Szef MEiN zaznaczył także, że za rządów PiS wzrastały pensje nauczycieli.

"Łącznie, bez tego co zapowiadam, wynagrodzenia nauczycieli od początku rządu PiS wzrosły o 36 proc. dla najlepiej zarabiających i o 63 proc. dla tych najmniej zarabiających" – dodał Czarnek.

