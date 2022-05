Czarnek: Rozwój kierunków medycznych w Polsce to priorytet państwa

"Rozwój kierunków medycznych w Polsce przy bardzo dużym zapotrzebowaniu na kadry medyczne, to priorytet polityki państwa polskiego" – powiedział w czwartek w Szczecinie minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Minister Czarnek wraz z wojewodą zachodniopomorskim Zbigniewem Boguckim i rektorem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie prof. Bogusławem Machalińskim zainaugurował oficjalnie działalność Międzywydziałowego Centrum Dydaktyki PUM. Jednostka przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów i kadry akademickiej na kierunku farmacja.

"Rozwój Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego jest interesie państwa polskiego i całego społeczeństwa polskiego. Rozwój kierunków medycznych w Polsce przy zapotrzebowaniu na kadry medyczne, bardzo dużym, i to w każdym obszarze, to jest priorytet polityki państwa polskiego" – powiedział szef resortu nauki.

Dodał, że "stąd uwzględnianie wniosków", które rektor i władze Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego "składały i składają", stąd też prawie 37 mln zł na Międzywydziałowe Centrum Dydaktyczne ze środków MEiN.

