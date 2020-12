Czarnek: Rozważamy pięć wariantów nauki w szkołach po 17 stycznia

fot. Drazen Zigic / Shutterstock

Rozważamy pięć wariantów nauki po zakończeniu ferii zimowych, w tym cztery, które dotyczą powrotu w jakimś stopniu uczniów do szkół – poinformował we wtorek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

"Wszystko podlega pewnemu wariantowaniu. Rozważamy kilka, pięć można nawet powiedzieć, wariantów nauki po 17 stycznia, czyli po zakończeniu ferii zimowych, w tym cztery warianty, które dotyczą powrotu w jakimś stopniu uczniów do szkół" – powiedział minister na antenie Radia Wnet.

Przekazał, że we wtorek rozmowy na ten temat będą kontynuowane na kierownictwie resortu. "Wszystko po to, by przygotować szkołę absolutnie precyzyjnie do powrotu" – stwierdził. "Rozmowy trwają także ze związkami zawodowymi, cieszę się na te rozmowy również w dniu jutrzejszym" – dodał.

Dopytywany o szczegóły rozwiązań minister powiedział, że analizowane są różne możliwości, m.in. stopniowy powrót dzieci do szkół.

W pierwszej kolejności, jak podał, mieliby wrócić uczniowie z klas I-III. "Chcemy, żeby szybko wrócili także maturzyści, uczniowie klas ósmych i wszyscy po kolei. W jakim trybie, czy w pełnym stacjonarnym, czy hybrydowym, czy najpierw I-III, a później po kolei wszyscy inni, czy I-III i klasy ósme, czy maturalne, wszystko zależy od pandemii" – powiedział minister.

Czarnek poinformował, że decyzje zostaną przedstawione najpóźniej na początku stycznia. (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl

