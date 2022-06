Czarnek: Od 1 września podwyżki dla nauczycieli wchodzących do zawodu

fot. Mirosław Pieslak / / FORUM

Od 1 września dzięki ustawie, która jest w tym momencie na komitecie stałym Rady Ministrów i za chwilę trafi do Sejmu, będziemy podnosić łącznie o 20 proc. wynagrodzenia dla nauczycieli wchodzących do zawodu - powiedział w czwartek w wPolsce.pl szef MEiN Przemysław Czarnek.

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek pytany był m.in. o to, czego jeszcze nie udało mu się dokonać w szkolnictwie. Wskazał na zmianę statusu zawodowego nauczyciela, co jak stwierdził "mogłoby doprowadzić do inaczej pojmowanej, również przez społeczeństwo pracy nauczyciela, ale też radykalnego zwiększenia wynagrodzeń".

"Przypomnę, że my te wynagrodzenia będziemy podnosić. Już podnieśliśmy o 4,4 proc. od 1 maja, a od 1 września dzięki ustawie, która jest w tym momencie na komitecie stałym Rady Ministrów i za chwilę trafi do Sejmu, będziemy podnosić łącznie o 20 proc. wynagrodzenia dla nauczycieli wchodzących do zawodu. To są poważne zmiany" - mówił minister.

Czarnek dodał, że chce "zmian dalej idących", po to, aby nauczyciel był bardziej dla ucznia, mniej dla biurokracji i żeby lepiej zarabiał. "To jest do zrobienia przed nami" - wyjaśnił.

Zgodnie z uchwaloną pod koniec marca nowelizacją Karty nauczyciela, której projekt przygotowali posłowie PiS, od 1 maja 2022 r. tzw. średnie wynagrodzenie nauczycieli zwiększone ma zostać o 4,4 proc. Senat zaproponował w kwietniu do nowelizacji Karty Nauczyciela dwie poprawki. Zgodnie z pierwszą, wynagrodzenie nauczycieli miałoby wzrosnąć nie o 4,4 proc., tylko o 20 proc., a zgodnie z drugą subwencją na ten cel miałaby być zwiększona nie o 1,6 mld zł, tylko o 10 mld zł. W połowie kwietnia Sejm odrzucił te poprawki Senatu.

W myśl art. 30 Karty nauczyciela średnie wynagrodzenie nauczycieli jest pochodną wysokości kwoty bazowej dla nauczycieli, określanej co roku w ustawie budżetowej. Obecna kwota bazowa dla nauczycieli wynosi 3537,80 zł. W przypadku nauczyciela stażysty średnie wynagrodzenie wynosi 100 proc. kwoty bazowej, nauczyciela kontraktowego – 111 proc., nauczyciela mianowanego – 144 proc. i nauczyciela dyplomowanego – 184 proc.

Od 2020 r. nie zmieniła się wysokość średniego wynagrodzenia nauczycieli. W ustawie budżetowej na rok 2021 i na rok 2022 również nie zwiększono kwoty bazowej dla nauczycieli.

Na średnie wynagrodzenie nauczycieli składa się wynagrodzenie zasadnicze i wszystkie dodatki do niego. Dodatków jest kilkanaście (wśród nich są m.in. stażowy, funkcyjny, za wychowawstwo, za pracę w trudnych warunkach, za prace w nocy, za godziny ponadwymiarowe, a także nagrody). Jak wskazują związkowcy, przeciętny nauczyciel dostaje tylko kilka z nich. Wysokość średniego wynagrodzenie nauczycieli jest podstawą do określenia w rozporządzeniu ministra edukacji i nauki wysokości minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Wysokość części dodatków jest ustalona procentowo na podstawie wynagrodzenia zasadniczego.(PAP)

autor: Szymon Zdziebłowski

szz/ pat/