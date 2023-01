Czarnecki zapłacił karę za Getin Noble Bank. KNF dostała ponad 20 mln złotych

Choć Getin Noble Bank dla większości jest wspomnieniem, zapomnieć nie mógł jednak Leszek Czarnecki. Miał zapłacić 20 mln złotych kary nałożonej we wrześniu 2022 roku przez KNF — informuje Business Insider.

O 20-milionowej karze KNF dla Leszka Czarneckiego za brak wsparcia finansowego dla Getin Noble Banku było głośno z końcem września. Jednak chyba nikt nie spodziewał się, że rankiem następnego dnia Getin Noble Bank będzie już tylko wspomnieniem, a w wyniku przymusowej restrukturyzacji tzw. dobre aktywa zostaną przeniesione do nowego tworu — VeloBanku.

20 mln złotych to rekord kary wymierzonej przez KNF w 2022 r. Zdaniem urzędników Czarnecki nie wywiązał się z zobowiązań inwestorskich... sprzed ponad 10 lat. Dodatkowe 2,4 mln zł z tytułu tych samych przewinień miała zapłacić kontrolowana przez niego spółka LC Corp B.V.

"Kary nałożone 28 września ubiegłego roku przez Komisję Nadzoru Finansowego na Leszka Czarneckiego oraz na spółkę LC Corp za niedochowanie zobowiązań inwestorskich zostały przez ukaranych wpłacone na konto Urzędu KNF (20 mln zł – Leszek Czarnecki; 2,4 mln zł – LC Corp). Zgodnie z przepisami prawa środki te zasiliły Fundusz Edukacji Finansowej" – poinformował Jacek Barszczewski, rzecznik nadzoru, cytowany przez Business Insider.

"Decyzje, na podstawie których KNF nałożyła kary pieniężne na Leszka Czarneckiego i LC Corp B.V., nie są prawomocne. Zarówno Leszek Czarnecki, jak i LC Corp B.V. złożyli skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na ww. decyzje administracyjne" – dodał Barszczewski.

20 mln złotych kary dla Czarneckiego — o co chodzi?

KNF nakładając we wrześniu 2022 roku karę na Leszka Czarneckiego, podała, że: "Czarnecki nie dochował zobowiązania inwestorskiego złożonego w związku z zawiadomieniem o zamiarze objęcia akcji Get Bank (obecnie Getin Noble Bank), w liczbie powodującej przekroczenie 50 proc. ogólnej liczby głosów.

"11 sierpnia 2011 r. Leszek Czarnecki złożył pisemne oświadczenie, w którym zobowiązał się, że jako podmiot pośrednio dominujący wobec Get Bank SA, zapewni, aby płynność Get Bank SA, jego pozycja kapitałowa oraz wskaźnik wypłacalności utrzymywały się na satysfakcjonującym i stabilnym poziomie tak, aby Get Bank SA był zdolny wykonywać zobowiązania finansowe. Zobowiązał się w szczególności, że podejmie działania w sytuacji zagrożenia płynności lub konieczności wzmocnienia pozycji kapitałowej Banku lub wyposażenia go w odpowiednie fundusze własne" - napisano w ówczesnym komunikacie.

"Tymczasem, mimo pogarszającej się sytuacji kapitałowej Banku oraz wielomiesięcznego utrzymywania się współczynników kapitałowych poniżej minimalnych poziomów regulacyjnych, do dnia wydania decyzji, tj. 28 września 2022 r., Leszek Czarnecki nie podjął działań zapewniających poprawę sytuacji finansowej i kapitałowej Getin Noble Bank SA" - dodano.

Dlatego też, w opinii KNF, nie było innej możliwości niż nałożenie 20 mln złotych kary dla głównego wówczas udziałowca banku.

