Czarnecki wygrał z KNF. 20 mln złotych kary za Getin Bank bezprawne

20 mln złotych kary nałożyła na Leszka Czarneckiego KNF w przededniu upadku Getin Banku. Niemal po roku okazuje się, że nałożenie kary zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa i konstytucji.

29 września ubiegłego roku Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję nakładającą na Leszka Czarneckiego karę w wysokości 20 mln zł za niewykonanie zobowiązania inwestorskiego i brak podjęcia działań, które doprowadziłyby do wypełnienia przez Getin Noble Bank kapitałowych wymogów regulacyjnych.

Następnego dnia (30 września '22) poinformowano zaś o upadku Getin Banku i przejęciu go przez konsorcjum BFG i 8 największych banków komercyjnych w Polsce.

"Przed chwilą Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił karę pieniężną nałożoną przez KNF na L. Czarneckiego za rzekomy brak dofinansowania Getin Noble Bank. KNF musi zwrócić 20 milionów złotych wpłaconej kary plus 3 miliony odsetek. Sąd stwierdził, że nałożenie kary zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa i Konstytucji" - poinformował na portalu X (d. Twitter) adwokat Leszka Czarneckiego, Roman Giertych.

To jednak nie koniec sagi Getinu i Leszka Czarneckiego, ten bowiem domaga się od Skarbu Państwa 1,5 mld zł odszkodowania.

Kara za zobowiązania sprzed lat

"11 sierpnia 2011 r. Leszek Czarnecki złożył pisemne oświadczenie, w którym zobowiązał się, że jako podmiot pośrednio dominujący wobec Get Bank SA zapewni, aby płynność Get Bank SA, jego pozycja kapitałowa oraz wskaźnik wypłacalności utrzymywały się na satysfakcjonującym i stabilnym poziomie tak, aby Get Bank SA był zdolny wykonywać zobowiązania finansowe. Zobowiązał się w szczególności, że podejmie działania w sytuacji zagrożenia płynności lub konieczności wzmocnienia pozycji kapitałowej Banku lub wyposażenia go w odpowiednie fundusze własne" - informowano w komunikacie KNF dot. nałożenia kary.

"Tymczasem, mimo pogarszającej się sytuacji kapitałowej Banku oraz wielomiesięcznego utrzymywania się współczynników kapitałowych poniżej minimalnych poziomów regulacyjnych, do dnia wydania decyzji, tj. 28 września 2022 r., Leszek Czarnecki nie podjął działań zapewniających poprawę sytuacji finansowej i kapitałowej Getin Noble Bank SA" - argumentowano.

Bierna postawa Leszka Czarneckiego jest w ocenie Komisja wysoce naganna i nie mogła być dłużej tolerowana" - napisano w komunikacie. 30 września 2022 roku ogłoszono zaś przymusową restrukturyzację Getin Banku.