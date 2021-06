Czarne chmury nad fotowoltaiką, inflacyjny problem i banki przygniecione frankiem [Wykresy tygodnia]

fot. New Africa / / Shutterstock

Ciśnienie podskoczyło w tym tygodniu wszystkim związanym z branżą fotowoltaiczną. Oczekiwaliśmy też na decyzję RPP ws. stóp procentowych, a Bankier.pl opublikował najnowsze dane o cenach mieszkań udostępnione przez Cenatorium. Zapraszamy na siedem naszym zdaniem najciekawszych wykresów, obrazujących ten tydzień.

Akcje Columbus Energy czy ML System taniały w tym tygodniu w reakcji na zapowiedzi rządu, że zmienią się przepisy dotyczące prosumentów, a co za tym idzie fotowoltaika przestanie być tak opłacalna, jak w tej chwili. Teraz prosumenci mają możliwość w sposób barterowy odzyskać do 80 proc. wyprodukowanej energii. Zmieni się to 1 stycznia 2022.

Na rynku finansowym narastają oczekiwania na rychłą podwyżkę stóp procentowych. Co więcej — o konieczności zaostrzenia polityki pieniężnej mówią nawet członkowie rządu. Rada Polityki Pieniężnej (organ Narodowego Banku Polskiego) przekonuje jednak, że inflacja w końcu opadnie i na razie nie ma potrzeby podnoszenia stóp. W środę po raz kolejny w komunikacie napisała, że wzrost inflacji jest przejściowy. Zakładam jednak, że wkrótce zmieni zdanie. W komunikacie nie znalazło się ani słowo dotyczące wpływu na inflację bardzo szybkiego ożywienia gospodarczego, rosnącego nominalnego popytu, wysokiej dynamiki płac czy przyspieszenia inflacji na świecie.

fot. / / Puls Biznesu

Po raz pierwszy od upadku banku Lehman Brothers inflacja CPI w Stanach Zjednoczonych osiągnęła poziom 5%. To wyraźnie więcej, niż oczekiwała większość ekonomistów.

Nawet o 5-6 proc. względem IV kw. 2020 r. podrożały duże mieszkania w największych polskich miastach – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez Cenatorium. Na korektę, choć nie wszędzie, mogli liczyć za to kupujący małe lokale.

W piątek 11 czerwca z obrotu na GPW wycofane zostaną akcje jednej z największych spółek notowanych przy Książęcej. Talanx, bo o nim mowa, od lat nie generował zbyt dużych obrotów i pozostawał poza głównym nurtem rynku. Kapitalizacją przebija jednak m.in. KGHM, PGNiG, Pekao czy Orlen.

Problem kredytów opartych na frankach szwajcarskich w różnym stopniu obciąża banki notowane na warszawskiej giełdzie. Jak wynika z analizy Bankier.pl, są już instytucje, w których wartość spornych umów zbliżyła się do 20 proc. wartości „frankowego” portfela.

fot. / / Bankier.pl

Ceny produktów opuszczających fabryki w Chinach rosną w najszybszym tempie od ponad dekady. To dodatkowe paliwo dla przyspieszającej inflacji w innych krajach, także w Polsce.