Czarna woda w fontannie di Trevi w Rzymie - kolejna akcja przeciwników paliw kopalnych

Działacze ruchu Ostatnie Pokolenie wlali do rzymskiej fontanny di Trevi czarny płyn z węgla drzewnego. Ich kolejna akcja protestu przeciwko paliwom kopalnym wymierzona w zabytki wywołała oburzenie przebywających tam turystów i przechodniów.

Kilkoro działaczy ruchu weszło do słynnej fontanny z transparentem "Nie płaćmy za paliwa kopalne". Wznosili też okrzyki: "Kraj umiera" i przywołali niedawną katastrofalną powódź w Emilii-Romanii. Ich akcję przerwała straż miejska.

One of Rome’s most treasured and beautiful sites, the Trevi Fountain. Here’s a bunch of climate activist morons pouring black dye into the crystalline waters. Sick and wrong. Prosecute the vandals! pic.twitter.com/Mmght4w8hV