Czabański: Publiczne media powinny być zwolnione z opłaty na Fundusz Dróg Samorządowych

fot. Mateusz Włodarczyk / FORUM

Zwracam się do premiera Mateusza Morawieckiego o wystąpienie do Ministerstwa Infrastruktury o zaprzestanie poboru wpłat na Fundusz Dróg Samorządowych od spółek publicznej radiofonii i telewizji - napisał w piśmie do premiera przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański.

Pismo Czabańskiego to odpowiedź na pismo Ministra Infrastruktury z 4 lutego 2021 r. do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie poinformowania spółek publicznej radiofonii i telewizji o konieczności przekazania informacji na temat wysokości prognozowanej wpłaty, która w 2021 r. zostanie przekazana na Fundusz Dróg Samorządowych.

Analizując przepisy prawne (m.in. ustawę z 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych oraz ustawę z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa), Czabański dowodzi, że "spółki publicznej radiofonii nie mają obowiązku wnoszenia wpłat do Funduszu Dróg Samorządowych".

Dodał, że "należy mieć także na uwadze, że system finansowania mediów publicznych oparty jest w znacznym stopniu na środkach pochodzących z opłat abonamentowych (oraz rekompensacie z tytułu utraconych wpływów abonamentowych)". "Zgodnie z obowiązującymi przepisami nadwyżki przychodów pochodzących ze źródeł wskazanych w art. 31 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji, przekraczające koszt netto realizacji misji publicznej w przypadku nieprzeznaczenia ich na realizację misji publicznej, spółki zobowiązane są zwrócić do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji" - wskazał przewodniczący Rady Mediów Narodowych.

"Mając na uwadze powyższe, zawracam się do Pana Premiera o wystąpienie do Ministerstwa Infrastruktury o zaprzestanie poboru wpłat na Fundusz Dróg Samorządowych od spółek publicznej radiofonii i telewizji" - napisał w piśmie do premiera Czabański.

autor: Katarzyna Krzykowska