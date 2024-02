Cykliczny czy nie? Sądowy spór o Marsz Niepodległości w Warszawie

Decyzja wojewody mazowieckiego o nieuznaniu wniosku o cykliczne organizowanie Marszu Niepodległości w Warszawie została nieprawomocnie uchylona w piątek przez sąd. Wojewoda ma 24 godziny na ewentualne zażalenie na takie postanowienie do drugiej instancji.

fot. Simona Supino / / FORUM

Decyzja Sądu Okręgowego w Warszawie dotyczy złożonego przez Stowarzyszenie "Marsz Niepodległości" do wojewody wniosku o zgodę na cykliczne organizowanie zgromadzeń 11 listopada w stolicy. Stowarzyszenie chce przeprowadzić manifestacje na prawach cykliczności w trzech kolejnych latach - 2024, 2025 i 2026. Marsze miałyby iść stałą trasą - z ronda Dmowskiego przez most Poniatowskiego na błonia Stadionu Narodowego.

Wojewoda mazowiecki nie zgodził się na ten wniosek m.in. podnosząc, że Stowarzyszenie w trzech kolejnych poprzednich latach nie było - jak wymaga prawo - organizatorem Marszu. W 2021 roku Marsz Niepodległości miał charakter państwowy i formalnym organizatorem był Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Sąd w piątek wracając do wydarzeń z 2021 r. przypomniał w uzasadnieniu, że wówczas faktyczny organizator - Stowarzyszenie "MN" - nie miało możliwości odwołania się od decyzji UdsKiOR, bo Prawa o zgromadzeniach nie stosuje się do uroczystości organizowanych przez organy władzy publicznej. Warszawski sąd okręgowy nieprawomocnie nakazał ponownie rozpatrzyć wniosek z przeanalizowaniem nieuwzględnionych okoliczności.

Zgodnie z Prawem o zgromadzeniach wojewoda może zażalić na takie postanowienie do sądu apelacyjnego. Ma na to 24 godziny, a kolejne 24 godziny ma sąd drugiej instancji, by je rozpatrzyć. Od postanowienia sądu apelacyjnego nie przysługuje już jednak skarga kasacyjna - będzie ono ostateczne i podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Strony piątkowego postępowania nie chciały dywagować o ewentualnych konsekwencjach przyszłego wyroku apelacji, tym bardziej, że pełnomocnik wojewody wychodząc z sądu dopiero od jego decyzji uzależniał, czy takie zażalenie zostanie złożone.

autor: Aleksander Główczewski

ago/ apiech/