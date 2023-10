Cykl obniżek stóp procentowych rozpoczęty na dobre? Prezes Glapiński komentuje decyzję RPP

Tym razem RPP obniżyła stopy procentowe o 25 pb., czyli skromniej niż wyceniał to rynek. Złoty się umocnił do głównych walut, a na giełdzie wyraźnie zyskał sektor bankowy. Tradycyjnie dzień po decyzji prezes NBP Adam Glapiński na konferencji tłumaczy czynniki, które Rada wzięła pod uwagę, ogłaszając nowe poziomy stóp.

W październiku RPP obniżyła stopy procentowe tylko o 25.pb. Analitycy obstawiali przedział między 25 a 50 pb., choć tak naprawdę po ostatniej sensacyjnej decyzji Rady mogliśmy się spodziewać wszystkiego.

Od października 2021 do października 2022 roku w Polsce trwał cykl podwyżek stóp procentowych. Stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego została w tym okresie podniesiona z rekordowo niskiego poziomu 0,1% do 6,75%. I na tym poziomie była utrzymywana przez 11 miesięcy. Był to także najostrzejszy cykl zacieśniania polityki monetarnej w Polsce w XXI wieku. Równocześnie stopa referencyjna NBP cały czas pozostaje poniżej poziomu inflacji CPI za ostatnie 12 miesięcy. Oznacza to, że od 2017 roku realna stopa procentowa w Polsce trwale pozostaje ujemna.

Prezes Glapiński tłumaczy decyzję RPP

Tradycją jest już, że dzień po decyzji ws. stóp procentowych prezes NBP komentuje wybór Rady. W zeszłym miesiącu Adam Glapiński "uroczyście unieważnił wysoką inflację", na co możemy liczyć teraz?

Inflacja proszę państwa gwałtownie szybko spada

W ostatnich pięciu miesiącach ceny nie rosną, w ostatnich pięciu miesiącach ceny lekko spadły. W ostatnich sześciu miesiącach, ceny mniej więcej się utrzymały na tym samym poziomie.

Powiem w skrócie dla nieekonomistów, ta inflacja CPI konsumpcyjna, ta główna którą podajemy spadła z 18,4% do 8,2%, od lutego do września. To w ogóle niespotykanie szybki spadek o ponad połowę. Dla normalnych ludzi ważniejszy fakt inflacja od pół roku mniej więcej jest jednakowa.

W ocenie szefa banku centralnego, "zeszliśmy do inflacji umiarkowanej i idziemy szybko do inflacji pełzającej". "Miesiąc temu nastąpił radosny moment, kiedy przestaliśmy być w świecie wysokiej inflacji (...) Definicyjnie zeszliśmy z wysokiej inflacji. Już nie jesteśmy już w świecie rosnącej inflacji, jesteśmy w świecie inflacji umiarkowanej (...) Idziemy bardzo szybko do inflacji pełzającej, która w normalnych warunkach nie jest dostrzegana przez obywateli, jeśli nie dotyczy po prostu tylko żywności" - powiedział Glapiński.

Naszym celem jest inflacja na poziomie 2,5%

Z taką samą intensywnością będziemy dążyć w kierunku 2,5%. Jak wejdziemy w ten dopuszczalny margines odchyleń od 2,5% (+1%, przyp. red.) to już będziemy w domu. Inflacja jest 8,2 proc., zaraz, w następnym miesiącu będzie 7 proc. +z czymś+. Na koniec roku będzie między 6 a 7 proc. (...) Około połowy przyszłego roku będzie 5 proc., czyli już zejdziemy do inflacji pełzającej.

Jesteśmy świadkami wielkiego sukcesu, przepraszam, że ten sukces przyszedł teraz przed wyborami

Inflacja leci na łeb, na szyję. Zdawało się to niemożliwe dla tych mądrych głów ze studia telewizyjnego z nazwiskami i tytułami profesorskimi. (...) Oni chcą szkodzić Polsce i kłamią po prostu całą dobę, non stop. Do nich nie dotarło, że w Polsce skończyła się wysoka inflacja.

Nie wiadomo co będzie

Koniunktura na całym świecie leży. U naszego głównego partnera w Niemczech pojawiła się recesja. To jest rozmowa o niebezpieczeństwach i zagrożeniach.

Jaki jest wpływ spadku cen paliw na spadek inflacji z 10% do 8,2%?

To jest 0,0%, mówię to wbrew wszystkim mediom. Takie są dane. Mamy największy zespół analityczny w Polsce, jeden z największych w Europie. Zatrudniamy geniuszy, kupujemy najlepsze bazy danych i robimy własne badania.

"Wzywam TVN, Radio Zet, TOK FM, RMF, wszystkie media, które są w rękach kapitału zagranicznego, żeby przestały szkodzić Polakom, żeby dopuściły normlane, elementarne, proste, podstawowe informacje" - zaapelował Glapiński.

Nie jesteśmy cudotwórcami

To wszystko idzie razem, przezwyciężanie wysokiej inflacji. W jednych krajach idzie to szybciej w innych wolniej, ale kierunek jest ten sam.

Obniżyliśmy stopę referencyjną o 25 pb.

Dane, które napłynęły przez ostatni miesiąc potwierdzają, że pokonaliśmy hydrę inflacyjną. (..) Wczorajsza decyzja o stopach nie odnosi się do sytuacji na dzisiaj, tylko oddziałowuje na sytuację za kilka kwartałów. Te stopy są wyższe niż inflacja, która tam będzie. Te stopy, które mamy, nadal są wysokie. Za te kilka kwartałów to będą realne stopy procentowe. Jednocześnie presja popytowa słabnie i realizuje się scenariusz dezinflacyjny zakładany przez NBP

W ciągu 7 miesięcy inflacja spadła o ponad połowę

Proszę mi pokazać drugą taką sytuację. (...) Poziom inflacji jest teraz nawet niższy od naszych projekcji poprzednich. Trzeba dodać, że one są bardzo konserwatywne. Mamy też najlepsze projekcje.

We wrześniu obniżyła się dynamika wszystkich głównych kategorii koszyka inflacyjnego

Wszystkie rodzaje mają niższą dynamikę, nie tylko energia i żywność, ale co najważniejsze także, na co od bardzo długo czekaliśmy, inflacja bazowa, czyli po wyeliminowaniu tych czynników, które są jakby zewnętrzne. Paliwa nie miały wpływu na spadek inflacji.

Nie życzymy sobie bezrobocia, ale ożywienie będzie stopniowe

Gospodarka ma się trochę gorzej niż w naszej lipcowej projekcji, na szczęście inflacja jest też trochę niższa. To efekt tego, że dekoniunktura w Niemczech, u naszego głównego partnera się przedłuża. (...) W tym roku za cały rok powinien być lekki wzrost PKB. Bardzo mały, ale lekki wzrost. Może być lekka recesja, to nie jest żaden problem, ale lekki wzrost jest przewidywany.

Za 10 lat będziemy bogatsi od Francji i Wlk. Brytanii

Tylko odrobinę, ale już o wiele bogatsi będzimy od takich krajów jak Hiszpnia czy Włochy. Włochy są nieszczęsną ofiarą wejścia do strefy euro.

Wyraźnie niektórzy się martwią z sukcesu gospodarczego Polski.

I nie są to Hiszpanie i Włosi. Polska jest atrakcyjnym miejscem do inwestowania. Drzwiami i oknami napływa do polski kapitał zagraniczny.

Spadek cen paliw nie ma wpływu na wysokość inflacji

Zaciskaliśmy ręce na szyi przedsiębiorców i kredytobiorców

Zaciskaliśmy ręce na szyi przedsiębiorców i kredytobiorców, by zdusić inflację. [...] To bardzo gorzkie lekarstwo, które dalej dajemy, nadal stopy procentowe są bardzo wysokie patrząc na inflację na 5 kwartałów - powiedział prezes NBP.

Mocno ograniczyliśmy akcję kredytową, mocno podrożylismy kredyt. Ubolewamy na tym, ale to było konieczne by zdusić inflację - przekonywał Glapiński.

