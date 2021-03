Cyfrowy obraz sprzedany za rekordowe 69 mln dolarów

fot. Shutterstock.com /

„Everydays – The First 5000 Days” Mike’a Winkelmanna został trzecim najdroższym obrazem w historii i najdroższym cyfrowym dziełem sztuki. Właścicielem pliku JPG został hinduski milioner Vignesh Sundaresan, który zapłacił 69 mln dolarów – informuje Polsat News.

Obraz „Everydays - The First 5000 Days" to cyfrowy kolaż składający się z 5 tys. innych obrazów malowanych przez Mike'a Winkelmanna, posługującego się pseudonimem Beeple, codziennie pomiędzy 1 maja 2007 r. a 7 stycznia 2021 r.

Jak na cyfrowy obraz przystało, został on sprzedany podczas internetowej licytacji zorganizowanej przez dom aukcyjny Christie’s. Pierwsza taka licytacja rozpoczęła się 25 lutego i trwała dwa tygodnie. Cena wywoławcza, która wynosiła 100 dolarów, została przebita 693 tys. razy. Tylko w ciągu ostatniej godziny dom aukcyjny zarejestrował 180 ofert, które podbiły ją ostatecznie do 69,3 mln dolarów (ok. 268 mln zł wg kursu z 23.03.2021).

Tym samym obraz „Everydays – The First 5000 Days” stał się trzecim najdroższym obrazem w historii oraz jednocześnie najdroższym cyfrowym dziełem sztuki.

W przypadku dzieł istniejących fizycznie więcej zapłacono jedynie za obraz „Królik” Jeffa Koonsa (91,1 mln dolarów) oraz „Portret artysty (basen z dwiema postaciami)” stworzony przez Davida Hockneya (90,3 mln dolarów).

Plik kupiony przez Vignesha Sundaresana nie jest jednak zwykłym obrazem w formacie JPG. To tzw. token NFT, którego unikalność oraz prawo własności zabezpieczane są przy pomocy bazy danych typu blockchain.

MKZ