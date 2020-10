Cyfrowy juan nie będzie konkurować z Alipay i WeChat

fot. The_Molostock / Shutterstock

Cyfrowy pieniądz banku centralnego w Chinach będzie mógł trafić do mobilnych portfeli. Konsumenci będą mieli wybór, a PBOC dostarczy własną aplikację, wyjaśnił kierujący instytutem badawczym odpowiedzialnym za wdrożenie e-juana.

Projekt oficjalnej cyfrowej waluty w Chinach przedstawiano początkowo jako próbę ograniczenia roli podmiotów prywatnych w tamtejszym systemie płatniczym. Dwa największe mobilne portfele – Alipay i WeChat Pay – odpowiadają łącznie za 94 proc. rynku m-płatności w Chinach. E-juan mógłby stać się alternatywą wobec propozycji gigantów, ale musiałby zmierzyć się z bardzo trudnym zadaniem jednoczesnej budowy sieci akceptacji i bazy płatników.

Jak donosi „South China Morning Post”, wizja Ludowego Banku Chin jest jednak inna, nie zakłada rynkowego starcia. Mu Changchun, kierujący projektem chińskiego CBDC (Central Bank Digital Currency), potwierdził, że elektroniczny pieniądz banku centralnego będzie mógł trafić do m-portfeli różnych dostawców.

„[Alipay i WeChat Pay] nie należą do tego samego wymiaru, co e-juan. Są one portfelami, podczas gdy cyfrowy juan to pieniądz, który może być przechowywany w porfelu” – wyjaśnił. Ekspert wskazał także, że na niebezpieczeństwa związane z taką różnorodnością. Już obecnie, po pierwszych testach na żywo elektronicznej waluty, w sieci pojawiły się fałszywe aplikacje udające oficjalny m-portfel banku centralnego.

Przypomnijmy, że w ostatnich tygodniach e-juana testowano w Shenzhen. W ramach loterii rozdano 10 mln juanów grupie niemal 50 tys. użytkowników-testerów.