Cyfrowy Polsat zawarł warunkową umowy sprzedaży ok. 99,99 proc. Polkomtel Infrastruktura

fot. Andrzej Bogacz / FORUM

Cyfrowy Polsat i Polkomtel zawarły ze spółką Cellnex Poland, będącą podmiotem zależnym Cellnex Telecom, warunkową umowy sprzedaży ok. 99,99 proc. Polkomtel Infrastruktura - podał Cyfrowy Polsat w komunikacie. Cena sprzedaży wyniesie łącznie 7,07 mld zł.

Cyfrowy Polsat zobowiązał się sprzedać 1.552.061 udziałów Polkomtel Infrastruktura, reprezentujących ok. 74,98 proc. kapitału zakładowego, za cenę w wysokości 5,3 mld zł, a Polkomtel zobowiązał się sprzedać 517.595 udziałów, reprezentujących ok. 25,01 proc. kapitału, za cenę w wysokości 1,77 mld zł.

Bloomberg podawał wcześniej błędnie, że transakcja dotyczy sprzedaży Polkomtela a nie Polkomtela Infrastruktura.

Zgodnie z umową, po zamknięciu transakcji Polkomtel zachowa 207 udziałów Polkomtel Infrastruktura, reprezentujących ok. 00,01 proc. kapitału.

Ponadto, umowa przewiduje, że w dniu zamknięcia transakcji Polkomtel, Aero 2 (spółka pośrednio zależna od Cyfrowego Polsatu i bezpośrednio zależna od Polkomtel) i Polkomtel Infrastruktura zawrą m.in.: ramową umowę o świadczenie usług (umowa serwisowa), wraz z umową gwarantującą odpowiedni poziom świadczenia usług, na podstawie których Polkomtel Infrastruktura będzie, od dnia zamknięcia transakcji, świadczył na rzecz Polkomtel i Aero 2 usługi w oparciu o posiadaną infrastrukturę telekomunikacyjną (m.in. usługi dostępu do lokalizacji, usługi emisji oraz usługi transmisji) przez okres 25 lat (z możliwością przedłużania o kolejne okresy 15-letnie).

"Strategiczny zamysł partnerstwa oparty jest o koncepcję współdzielenia aktywnej i pasywnej infrastruktury, w ramach której operator mobilny skupia się przede wszystkim na zapewnieniu najwyżej jakości produktów i usług i maksymalnej satysfakcji klientów, którzy z nich korzystają, podczas gdy operator infrastrukturalny jest odpowiedzialny za dostarczenie zamówionej pojemności sieciowej w sposób najbardziej efektywny kosztowo" - napisano w komunikacie prasowym Cyfrowego Polsatu.

Polkomtel Infrastruktura to spółka zależna Grupy Polsat odpowiedzialna za część technicznej infrastruktury sieciowej. Jest właścicielem pasywnych i aktywnych warstw mobilnej infrastruktury Grupy Polsat, składających się z około 7 tys. lokalizacji, około 37 tys. różnych systemów on-air (w tym około 1 tys. systemów obsługujących 5G) oraz sieci transmisyjnej.

Jak poinformował w komunikacie prasowym Cyfrowy Polsat, sieć rdzeniowa Polkomtelu wraz ze wszystkimi częstotliwościami służącymi do świadczenia klientom w Polsce usług w technologii 5G, jak również w technologiach 2G/3G/LTE pozostanie w posiadaniu Grupy Polsat.

Spółka podała, że planowane wejście w długoterminowe partnerstwo z Cellnex Telecom powinno umożliwić przyspieszenie rozwoju technologii 5G w Polsce.

"Nasz zamiar, aby współpracować z Cellnex Telecom przy dalszym rozwoju naszej sieci mobilnej, ma na celu umożliwienie jeszcze szybszego i bardziej efektywnego kosztowo uruchamiania nowoczesnych usług łączności dla naszych klientów, w tym obecnie w szczególności w technologii 5G" – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Mirosław Błaszczyk, prezes Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu.

Cellnex podał w prezentacji, że przejmowane aktywa obejmują ok. 7 tys. wież telekomunikacyjnych, z których 55 proc. to wieże naziemne, a 45 proc. umieszczone jest na dachach budynków. Podano, że planowane jest wybudowanie 1,5 tys. kolejnych obiektów do 2030 roku. Przejmowane aktywa to również m.in. 11,3 tys. km sieci światłowodowej (bez przyłączeń do budynków).

Cellnex poinformował, że nakłady inwestycyjne Polkomtel Infrastruktura mogą wynieść do ok. 600 mln euro do 2030 roku.

W pierwszym roku po przejęciu (2022), Cellnex spodziewa się, że aktywa wypracują 280 mln euro przychodów, 190 mln euro EBITDA oraz 80 mln euro powtarzalnych wolnych przepływów pieniężnych. W 2030 roku liczby te mają wzrosnąć odpowiednio do: 445 mln euro przychodów, 330 mln euro EBITDA i 150 mln euro przepływów.

W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku, spółka Polkomtel Infrastruktura wygenerowała 957,8 mln zł przychodów, 672,5 mln zł zysku EBITDA (wg MSSF16), EBIT na poziomie 116,1 mln zł i zainwestowała 433,0 mln zł (CAPEX gotówkowy, zawierający koszty budowy pierwszego etapu sieci 5G).

Zamknięcie transakcji zostało uzależnione od spełnienia się warunków zawieszających, w tym m.in. uzyskania zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Cellnex spodziewa się finalizacji transakcji w czwartym kwartale 2021 r. (PAP Biznes)

pel/ kuc/ osz/