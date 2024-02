Cyfrowy Polsat przesunięty między indeksami MSCI, Auto Partner z awansem. Kursy reagują

Cyfrowy Polsat został przeniesiony z MSCI Global Standard Indexes do MSCI Global Small Cap Indexes, a do tego indeksu wszedł jeszcze Auto Partner - podał MSCI w komunikacie.

Zmiany będą obowiązywać z końcem 29 lutego zgodnie z komunikatem MSCI. Będą miały przełożenie na dostosowanie portfeli funduszy śledzących wspominane indeksy. Nie potwierdziły się spekulacje o wejściu w skład MSCI Poland walorów Orange Polska, które opuściły indeks w listopadzie 2022 r. O rewizjach decydują kryteria MSCI, takie jak kapitalizacja, free float i stabilność cen.

Kurs Cyfrowego Polsatu z WIG20, który zyskał w poniedziałek ponad 7 proc., na bazie spekulacji o ostatecznej decyzje MSCI, we wtorek spada w okolicach 3 proc. do 11,30 zł i jest notowany o mniej 1 zł powyżej historycznego minimum ustalonego na koniec stycznia na poziomie 10,48 proc. Przez rok kapitalizacja Cyfrowego skurczyła się o ponad 35 proc. do 7,3 mld zł, w okresie dwóch lat to już 60 proc. przeceny.

Z kolei kurs Autopartnera mWIG40 po otwarciu, na wieść o awansie spółki do indeksu small cap zyskiwał ponad 4 proc. i na poziomie 29,45 zł ustanowił nowy historyczny szczyt. Spółka jest wyceniana obecnie na ok. 3,8 mld zł.

