Cyfrowy Polsat miał w IV kw. 1.126,3 mln zł EBITDA wobec 1.101,8 mln zł konsensusu

Zysk EBITDA grupy Cyfrowego Polsatu wyniósł w czwartym kwartale 1.126,3 mln zł i był o 2,2 proc. wyższy od średniej oczekiwań analityków ankietowanych przez PAP Biznes. Wynik wzrósł o 6,1 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku.

Po godzinie od rozpoczęcia handlu spółka rosła o 1,89 proc.

Oczekiwania dziewięciu analityków ankietowanych przez PAP Biznes co do zysku EBITDA grupy wahały się od 1,085 mld zł do 1,118 mld zł.

Firma poniosła w minionym kwartale 1,1 mln zł dodatkowych kosztów związanych z pandemią COVID-19 - wynik EBITDA skorygowany o ten wpływ wyniósł 1.127,4 mln zł i był o 6,2 proc. wyższy niż w czwartym kwartale 2019 roku.

Przychody Cyfrowego Polsatu sięgnęły 3.248,2 mln zł i były o 2,7 proc. wyższe od konsensusu. W ujęciu rok do roku sprzedaż wzrosła o 5,8 proc.

Segment nadawania i produkcji telewizyjnej Cyfrowego Polsatu osiągnął 652 mln zł przychodów, o 12 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2019 roku. Skorygowany zysk EBITDA segmentu wzrósł o 4 proc. rok do roku, do 202 mln zł.

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Cyfrowego Polsatu sięgnął 327,7 mln zł i był o 7,5 proc. niższy od konsensusu PAP Biznes, który wynosił 353,3 mln zł. Zysk wzrósł o 4,7 proc. rok do roku.

Cyfrowy Polsat wyjaśnił, że na poziom zysku netto w 4Q’20 wpłynęło m.in. zakończenie procesu alokacji ceny nabycia pakietu 22,95 proc. akcji spółki Asseco Poland oraz w efekcie naliczenie skumulowanej 12-miesięcznej amortyzacji wycenionych wartości niematerialnych w ciężar IV kw. 2020 roku (czynnik niegotówkowy), co zostało w części zniwelowane rozpoznaniem m.in. udziału pozytywnego kwartalnego wyniku Asseco Poland.

Koszty finansowe, netto spadły rdr o 31,9 proc. do 65 mln zł. Spadek ten wynikał przede wszystkim z niższych kosztów obsługi odsetek w następstwie obniżenia przez NBP w trakcie 2020 roku stóp procentowych łącznie o 140 punktów bazowych.

Skorygowane wolne przepływy pieniężne grupy, po uwzględnieniu kosztów odsetek spadły o 4,5 proc. do 439 mln zł.

Całkowity dług netto/EBITDA LTM w 4Q’20 spadł do poziomu 2,80x.

Nakłady inwestycyjne grupy w IV kw. 2020 roku wyniosły 430 mln zł, czyli 13,2 proc. przychodów.

Cyfrowy Polsat podał, że segment usług dla klientów indywidualnych i biznesowych wypracował w czwartym kwartale 2,669 mld zł przychodów, o 5 proc. więcej niż przed rokiem oraz 926 mln zł skorygowanej EBITDA, 7 proc. więcej niż rok wcześniej.

Łączna liczba usług świadczonych przez grupę zarówno w modelu kontraktowym, jak i przedpłaconym, wzrosła o 3,5 proc. w ujęciu rdr, osiągając poziom 17,99 mln. Wskaźnik odjeść klientów wyniósł 6,5 proc. wobec 6,1 proc. kwartał wcześniej.

Usługi abonamentowe wzrosły do 15,37 mln zł z 15,17 mln zł w trzecim kwartale, a średnie miesięczne przychody na klienta wzrosły do 89,9 zł z 86,9 zł.

Baza kontraktowych usług płatnej telewizji była stabilna i wyniosła 5,010 mln.

Liczba świadczonych abonamentowych usług komórkowych wyniosła do 8,535 mln, a usług internetowych 1,827 mln.

Łączna liczba klientów korzystających z ofert pakietowych osiągnęła poziom 2,07 mln na koniec 4Q’20 wobec 2,048 mln w III kw. 2020 roku

Przychody z reklamy telewizyjnej i sponsoringu Grupy TV Polsat w IV kw. 2020 wzrosły o 4,5 proc. do poziomu 396 mln zł, podczas gdy w tym czasie cały rynek reklamy telewizyjnej zanotował wzrost o 2,4 proc.. W efekcie udział grupy w rynku reklamy telewizyjnej i sponsoringu wzrósł do 29,2 proc.(PAP Biznes)

