Cyfrowy Polsat pokazał wyniki za pierwszy kwartał 2022

Zysk EBITDA grupy Cyfrowego Polsatu wyniósł w pierwszym kwartale 2022 roku 766,6 mln zł i był o 2,1 proc. niższy od średniej oczekiwań analityków ankietowanych przez PAP Biznes. Wynik spadł o 29,2 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku.

Oczekiwania siedmiu analityków ankietowanych przez PAP Biznes co do zysku EBITDA grupy wahały się od 764,3 mln zł do 819 mln zł.

EBITDA skorygowana, z wył. wyniku NetCo i kosztu wsparcia Ukrainy, spadła rdr o 11,8 proc. do 801 mln zł.

Przychody Cyfrowego Polsatu sięgnęły 2.986,7 mln zł i były o 0,8 proc. wyższe od konsensusu. W ujęciu rok do roku sprzedaż pozostała stabilna.

Cyfrowy Polsat podał, że segment usług dla klientów indywidualnych i biznesowych wypracował w pierwszym kwartale 2.525,9 mln zł przychodów i 671,1 mln zł EBITDA.

Segment mediowy Cyfrowego Polsatu osiągnął 533,5 mln zł przychodów i 95,5 mln zł EBITDA.

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Cyfrowego Polsatu sięgnął 214,9 mln zł i był o 23,4 proc. wyższy od konsensusu PAP Biznes, który wynosił 174,2 mln zł.

Zysk spadł o 44,8 proc. rok do roku.

Poniżej przedstawiamy wyniki Cyfrowego Polsatu w pierwszym kwartale 2022 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes.

dane w mln zł

1Q2022 wyniki kons. różnica r/r Przychody 2986,7 2961,9 0,8% 0,0% EBITDA 766,6 782,9 -2,1% -29,2% EBIT 320,3 318,8 0,5% -43,0% zysk netto j.d. 214,9 174,2 23,4% -44,8% marża EBITDA 25,7% 26,4% -0,76 -10,58 marża EBIT 10,7% 10,8% -0,04 -8,07 marża netto 7,2% 5,9% 1,31 -5,85

